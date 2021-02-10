Обзор Mi Band 8

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Привет, друзья! Сегодня у нас снова обзор носимого устройства. В этот раз поговорим о новом фитнес-браслете от компании Xiaomi – Mi Band 8. Трекеры из этой линейки уже много лет пользуются огромной популярностью, поскольку стоят недорого и имеют набор всех необходимых функций. В обзоре Сяоми Ми Бенд 8 мы расскажем о характеристиках, преимуществах и недостатках горячей новинки. Устраивайтесь поудобнее и приступайте к чтению.

Mi Band 8 – обзор новинки от Xiaomi

Технические характеристики

Комплектация

Дизайн, размеры и материалы корпуса

Качество дисплея

Подключение к телефону и доступные функции

Автономность

Цена и выводы

Технические характеристики

Параметры экрана: AMOLED, диагональ 1,62″, разрешение 490х192 пикселей, частота обновления – 60 Гц, максимальная яркость – 600 нит, Always on Display Габариты: 48×22.5×10.99 мм по массе 27 граммов Материалы корпуса: Пластиковая задняя спинка и алюминиевые грани Защита от влаги: 5ATM (погружение на глубину до 50 метров) Датчики: Пульсометр, пульсоксиметр, акселерометр, гироскоп Измерение показателей: Пульс, SpO2, физическая активность, мониторинг сна, уровень стресса, менструация Версия Bluetooth: 5.1 Доступные функции: Показ сообщений с телефона, игры, будильник, управление камерой смартфона, погода, тренировка Количество спортивных режимов: Более 150 Автономность: 190 мАч (до 16 дней) Цена: Около $36

Вот такой набор технических характеристик есть. Согласитесь, здесь все стандартно, и параметры не отличаются от предшественника Mi Band 7. Похожие экраны, аналогичные датчики и функции. Но какие-то нововведения должны все же быть, ведь мы говорим о новой модели. Да, производитель добавил несколько новых фишек, но важны ли они для обычного пользователя? Выясним это прямо сейчас в обзоре Xiaomi Mi Band 8.

Комплектация

По традиции начинаем с комплекта поставки. И, как и во всех бюджетных фитнес-браслетах, здесь ничего интересного. Mi Band 8 приходит в белой прямоугольной коробке с серебристыми надписями. Дизайн упаковки очень простой, но, в отличие от предыдущих Бендов, она все равно выглядит более премиально (если это слово вообще можно применить к устройству за 40 долларов).

Внутри упаковки нас встречает ее скудное содержимое – сам браслет, документация и магнитная зарядка. Сменного ремешка в комплекте нет. По умолчанию с трекером идет обычный силиконовый браслет черного или другого цвета. Более оригинальные ремешки придется покупать отдельно.

Дизайн, размеры и материалы корпуса

Сразу хочется отметить немного изменившийся дизайн фитнес-трекера. Это все та же капсула, но грани вокруг экрана теперь алюминиевые с гальваническим покрытием. Благодаря этому гаджет выглядит более дорого и привлекательно.

На презентации был сделан большой упор на том, что Mi Band 8 – это не просто фитнес-браслет, но еще и стильный аксессуар. Для подтверждения предлагается большое количество разных ремешков – не только силиконовых, но и металлических и кожаных. Вы даже можете использовать носимое устройство в качестве кулона, поддев капсулу на подвеску. Или можно прикрепить браслет к шнуркам кроссовок: якобы это улучшит точность подсчета сделанных шагов, а еще измерит длину шага и силу удара ноги о землю.

Звучит неплохо, но вряд ли кто-нибудь на самом деле будет использовать такие методы ношения фитнес-трекера. Это, мягко говоря, будет смотреться странно. Так что перед нами очередной маркетинговый прием и не больше.

Изменилось крепление ремешков. Для отсоединения капсулы теперь достаточно нажать на кнопки и слегка потянуть браслет в сторону. Xiaomi Band 8 немного больше и тяжелее предшественника: размеры составляют 48×22.5×10.99 мм при весе 27 граммов, тогда как седьмой Бенд имел размеры 46,5×20,7×12,25 мм с массой 13.5. Но следует отметить, что капсула Mi Band 8 меньше по толщине.

Внешний вид Сяоми Бенд 8 не претерпел существенных изменений. Да, минимальные отличия есть, и самое главное – измененный материал граней. В остальном же фитнес-трекер смотрится так же, как и предыдущие модели.

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Качество дисплея

В плане экрана изменений тоже немного. Браслет оснащен AMOLED-матрицей, диагональ составляет 1,62 дюйма. Соотношение сенсорной области к передней панели осталось такое же, как у Ми Бенди 7.

Зато поменялась частота обновления экрана – сейчас это 60 Гц. Такая частота развертки стала активно применяться во многих недорогих часах, что не может не радовать. Скроллинг плавный, никаких подвисаний и подрывов.

В Mi Band 8 есть режим Always on Display, работу которого можно настроить по расписанию. Максимальной яркости экрана достаточно даже в солнечные дни. Также в настройках есть функция автояркости, благодаря которой яркость дисплея будет автоматически изменяться в зависимости от внешнего освещения. Это очень полезная штука, особенно если вы решите ночью посмотреть на экран браслета.

Подключение к телефону и доступные функции

К смартфону Сяоми Ми Бенд 8 подключается с помощью Bluetooth 5.1. Да-да, мы не ошиблись: в новом поколении используется спецификация Bluetooth 5.1, в то время как у предыдущего фитнес-трекера был Bluetooth 5.2. Весьма непонятный даунгрейд, но на стабильность подключения это не повлияет.

Для синхронизации используется фирменное приложение Zepp Life или Mi Fitness. Процесс подключения и настройки такой же, как и в седьмом Бенди. Если не знаете, как подключить гаджет к мобильному устройству, просмотрите эту статью.

Функционал Xiaomi Band 8 практически не изменился по сравнению с семеркой. Вы также можете запускать режимы тренировок, получать уведомления со смартфона и управлять камерой, отслеживать качество сна и другие физические показатели. Нет смысла повторно описывать все возможности, поскольку в восьмом Бенде они не изменились.

Новая версия имеет несколько небольших нововведений. Первое – это наличие игр, встроенных в циферблаты. Загрузить их можно из магазина циферблатов. Пока что доступны четыре игры. Звучит интересно, но вряд ли кто-нибудь будет играть в игры на браслете, когда под рукой телефон.

Второе новшество – это увеличенное количество спортивных режимов. Пока их более 150. На презентации было уделено много внимания такой тренировке, как «Аэробный бокс». Зайдите на планшете в Mi Fitness, откройте урок с боксом и начинайте тренироваться. Опция реализована благодаря новому датчику ускорения. Но опять же это прикольно только на словах. Мало кто будет реально заниматься этим.

Вот, собственно, и все новые функции, появившиеся в Mi Band 8. Ничего по-настоящему полезного производителя не прибавил. Фитнес-трекер по-прежнему лишен датчика GPS и через него нельзя совершить звонки. Есть отдельная версия с NFC, но для глобального рынка она будет доступна еще нескоро.

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Автономность

Mi Smart Band 8 получил батарею емкостью 190 мАч. В общей сложности можно рассчитывать до 16 дней работы. При активном использовании показатель снизится до 7-10 дней. Это нормальная автономность, не хуже, чем у конкурентов. Восстановить заряд можно с помощью удобной магнитной зарядки.

Цена и выводы

Примерная стоимость Xiaomi Band 8 составляет 36-40 долларов. В Украине фитнес-трекер будет стоить около 2000 грн. Предыдущее поколение стоит примерно столько же, разве что дешевле на 200-300 грн. Радует, что цена на новинку не подскочила, но и особых новшеств в ней нет.

Итак, плавно переходим к главному вопросу – стоит ли рассматривать новый Mi Band к покупке. Это хороший гаджет начального уровня, который справляется со всеми базовыми задачами. Но если у вас уже есть Mi Band 7, нет смысла менять его на восьмерку. Вы не получите никаких существенных улучшений. А вот обновиться с Ми Бендом 4, 5 или 6 на Mi Band 8 можно. Выгоднее всего приобрести китайскую версию на AliExpress.

Обязательно поделитесь в комментариях своим мнением о новом фитнес-трекере от Xiaomi. А на этом мы заканчиваем обзор Mi Smart 8. До встречи!

Плюсы:

AMOLED-экран с частотой обновления 60 Гц;

Always on Display;

алюминиевые грани корпуса;

много разных циферблатов и вариантов ношения;

доступная цена;

свыше 150 спортивных режимов.

Минусы: