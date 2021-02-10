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Мы этого ждали: YouTube тестирует искусственный интеллект, позволяющий задавать вопросы к видео и обобщать комментарии

07.11.2023 138 0

Удобное обновление, о котором тайно мечтал каждый

YouTube тестирует две новые функции на основе искусственного интеллекта, которые могут сделать видеоплатформу более привлекательной и информативной для пользователей. Эти функции доступны только для ограниченного количества пользователей YouTube Premium.

youtube

Первая функция под названием "Спроси" - это разговорный ИИ, позволяющий пользователям задавать вопросы о просматриваемых ими видео и получать ответы, сгенерированные большими языковыми моделями. Пользователи могут попросить ИИ порекомендовать связанный контент. Данная функция появилась у некоторых пользователей в США на англоязычных видео.

youtube

Вторая функция – это инструмент на основе искусственного интеллекта, который организует большие разделы комментариев к длинным видео в легко усваиваемые темы. Это поможет пользователям находить наиболее интересующие их комментарии, а авторам будет легче модерировать свои разделы комментариев.

Источник: 9to5google

Автор: Неля Самсон Дата публикации: 07.11.2023
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Мы этого ждали: YouTube тестирует искусственный интеллект, позволяющий задавать вопросы к видео и обобщать комментарии