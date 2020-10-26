Microsoft сделали полноразмерный холодильник после шуток про дизайн Xbox X

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Казалось бы – крупная компания, а чувство юмора у Microsoft как молодого стартапа.

Когда Microsoft показали дизайн Xbox X, многие пользователи соцсетей начали упражняться в остроумии. В итоге все пришли к общему знаменателю: Xbox X похож на маленький холодильник.

Мало того, что компания с удовольствием приняла эту шутку и не была против нее, но и решила сама пошутить вместе с фанатами. Теперь в мире существует настоящий огромный холодильник от Microsoft.

«Расшарить» эту новость помог YouTube. Известный YouTube-канал iJustine рассказал, как к ним в студию приехала гигантская упаковка, которая после кропотливой работы по распаковке показалась большая коробка от Xbox X – точная копия розничной упаковки консоли.

Однако, вместо огромной приставки внутри, автора канала ждала гигантская копия консоли - Xbox на самом деле отправили iJustine нормально функционирующий холодильник.

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Сходство, кстати, не заканчивается на внешнем виде корпуса. Ведущая iJustine хвалила внимание к деталям консоли-холодильника. Внутри горит привычный зеленый цвет, а сам холодильник производит характерные для консоли звуки. Конечно, все кнопки несут схожую функциональность.

Очевидно, что Microsoft не собирается производить холодильники массово. Автор канала сказала, что было выпущено всего три таких холодильника, один из которых был заказан известным рэппером Snoop Dog. Свой iJustine оставит себе. А вот последний холодильник будет разыгрываться компанией среди фанатов бренда в честь выхода консоли.

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Источник: videogameschronicle.com



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