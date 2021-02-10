Прошлое технологий в будущем моды! Уникальная коллекция одежды из старой техники

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Когда мода встречается с технологиями

Роузберри, креативный директор французского дома моды Schiaparelli, показала в понедельник в Париже кутюрную коллекцию 2024 года. Это был интересный показ не только для ценителей высокой моды, но и для людей, не имеющих никакого отношения к этой теме.

Выдающиеся экспонаты показа Schiaparelli в этом сезоне столь же символичны, насколько и визуально увлекательны: кукла-робот в натуральную величину и короткое коктейльное платье, оба полностью покрыты техническими отходами. Старые телефоны, калькуляторы, провода, материнские платы и компакт-диски используются как украшения.

"Сейчас технологии, на которых я выросла, настолько устаревшие, что их почти так же тяжело найти, как определенные винтажные ткани и украшения", – написала Роузберри в аннотации к выставке.

Внезапно стающий ценным и востребованным старый хлам не является чем-то новым. На самом деле работа Роузберри появилась в то время, когда цикл ностальгического хайпа по Y2K в разгаре. Этот тренд касается не только моды. Молодые люди покупают старые цифровые камеры, привлеченные эстетикой цифровых камер Myspace, которую им не пришлось пережить.

Вещи из прошлого действительно наполнены особой атмосферой. Загадайте, как вы находили свой старый смартфон в давно забытой полочке и сколько у вас с ним воспоминаний.

Источник: theverge