MIUI 12 с Google-сервисами доступна для 28 устройств с глобальной версией прошивки

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В конце апреля Xiaomi официально представила новую версию фирменной оболочки — MIUI 12. Компания декларирует глубинные изменения в прошивке. Всего 22 модели смартфонов примут участие в бета-тестировании оболочки, а ее стабильная сборка выйдет в июне.

Но все это актуально только для китайской версии MIUI 12, а вот выход глобальной версии придется подождать. Сколько продлится период ожидания, неизвестно. Тем временем энтузиасты сообщества Xiaomi.EU (не официальное сообщество) решили оптимизировать китайскую версию MIUI 12 для устройств на глобальном рынке. Для этого они перевели прошивку на различные языки, убрали ненужные китайские приложения и встроили Google-сервисы.

Интересно, что энтузиастам даже удалось активировать ряд функций MIUI 12, которые недоступны для пользователей некоторых моделей на China ROM. Список глобальных версий устройств, для которых вышла MIUI 12, включает модели, приведенные в таблице ниже.

Изначально в списке был и Redmi Note 8 Pro, но из-за критических уязвимостей, которые грозили тем, что смартфон мог превратиться в «кирпич», прошивка﻿ была убрана. Те, кто не прочь рискнуть и готов уже сейчас установить оптимизированную под глобальные устройства китайскую версию MIUI 12, могут скачать ее на сайтах SourceForge или AndroidFileHost. Чтобы установить оболочку необходимо будет разблокировать загрузчик, прошить TWRP и затем установить прошивку через TWRP.

Обращаем внимание, что все действия по установке прошивки вы выполняете на свой страх и риск. На данный момент разблокировка загрузчика не приводит к аннулированию гарантии на смартфон. Но только в том случае, если после манипуляций с устройством не выходит из строя его аппаратное обеспечение.

Источник: xda-developers