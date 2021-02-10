MIUI 12.5 Enhanced Edition не доберется до этих смартфонов Redmi

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Шесть бюджетников Redmi оказались за бортом обновления MIUI 12.5 Enhanced Edition

Вот уже скоро мы будем отмечать годовщину с момента анонса фирменной оболочки MIUI 12.5. Изначально ее представили для рынка Китая, а позже ее анонсировали и для глобальных моделей устройств Xiaomi. В августе компания выпустила ее оптимизированную версию MIUI 12.5 Enhanced Edition, которая все еще находится на стадии развертывания. Спустя три месяца после ее выхода компания пересмотрела список тех, кто получит оболочку.

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Так, пришло сообщение, что компания отменила обновление до MIUI 12.5 Enhanced Edition для следующих смартфонов: Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7S, Redmi 7, Redmi 7A и Redmi Y3. По каким причинам было решено обойти эти модели, не сообщается. Возможно, бета-версии изобилуют ошибками и багами, а времени устранять их нет. На горизонте маячит релиз MIUI 13 и для компании новая версия фирменной оболочки явно в приоритетах.

Тем временем вице-президент Xiaomi и глава Redmi Лю Вейбинг начал дразнить скорым релизом MIUI 13. На своей странице в Weibo он опубликовал пост, в котором сообщил «MIUI 12.5 уже здесь, неужели MIUI 1X близко?». Напомним, что ранее глава компании Лэй Цзюнь пообещал, что MIUI 13 дебютирует до конца 2021 года. Предположительно, представить тринадцатую итерацию фирменного интерфейса должны в декабре и, возможно, в один день с анонсом Xiaomi 12.

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Источник: gizmochina