MIUI 13 Global Stable ROM: список смартфонов второй волны и сроки ее проведения

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Полгода отводит себе компания, чтобы обновить 21 модель смартфона

Xiaomi продолжает распространение MIUI 13 на свои смартфоны. На первом этапе новую версию прошивки на глобальном рынке получили актуальные флагманы и аппараты среднего класса, и он завершен. Теперь компания приступает ко второй волне распространения MIUI 13. Был опубликован список устройств, которые получат обновления и названы сроки, когда это должно произойти.





Вот список смартфонов, которые вошли во вторую волну получения MIUI 13:

Все вышеперечисленные устройства должны получить обновление до MIUI 13 во втором-третьем квартале текущего года. Это означает, что второй этап продлится до октября и не исключено, что новая версия прошивки доберется до основной массы устройств только к концу третьего квартала. При этом компания оставляет себя место для маневра, заявляя, что график внедрения может быть изменен.

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Источник: mi.com