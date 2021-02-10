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MIUI 13 Global Stable ROM: список смартфонов второй волны и сроки ее проведения

15.04.2022 179 1

Полгода отводит себе компания, чтобы обновить 21 модель смартфона

Xiaomi продолжает распространение MIUI 13 на свои смартфоны. На первом этапе новую версию прошивки на глобальном рынке получили актуальные флагманы и аппараты среднего класса, и он завершен. Теперь компания приступает ко второй волне распространения MIUI 13. Был опубликован список устройств, которые получат обновления и названы сроки, когда это должно произойти.

 

MIUI 13 Global Stable ROM: список смартфонов второй волны и сроки ее проведения – фото 1

 

Вот список смартфонов, которые вошли во вторую волну получения MIUI 13:

 

 

Все вышеперечисленные устройства должны получить обновление до MIUI 13 во втором-третьем квартале текущего года. Это означает, что второй этап продлится до октября и не исключено, что новая версия прошивки доберется до основной массы устройств только к концу третьего квартала. При этом компания оставляет себя место для маневра, заявляя, что график внедрения может быть изменен.

 

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Источник: mi.com

MIUI 13 Global Stable ROM
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.04.2022

Комментарии

Den Snig 0
Шкода, що Realme не оновлює свої смартфони дворічної давнини такі хітові апарати як Realme 6, 6 pro, C3. Тут з Сяомі приклад брати треба.
15.04.2022 22:08

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MIUI 13 Global Stable ROM: список смартфонов второй волны и сроки ее проведения