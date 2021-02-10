MIUI 13 Global Stable ROM: список смартфонов второй волны и сроки ее проведения
Полгода отводит себе компания, чтобы обновить 21 модель смартфона
Xiaomi продолжает распространение MIUI 13 на свои смартфоны. На первом этапе новую версию прошивки на глобальном рынке получили актуальные флагманы и аппараты среднего класса, и он завершен. Теперь компания приступает ко второй волне распространения MIUI 13. Был опубликован список устройств, которые получат обновления и названы сроки, когда это должно произойти.
Вот список смартфонов, которые вошли во вторую волну получения MIUI 13:
- Redmi 9, Redmi 9T, Redmi 9A, Redmi 9C, Redmi 9C NFC;
- Redmi Note 9, Redmi Note 9S, Redmi Note 9T;
- Redmi Note 10 5G, Redmi Note 10S;
- Xiaomi Mi Note 10, Xiaomi Mi Note 10 Pro, Xiaomi Mi Note 10 Lite;
- Xiaomi Mi 10, Xiaomi Mi 10 Pro, Xiaomi Mi 10 Lite 5G, Xiaomi Mi 10T Pro, Xiaomi Mi 10T Lite.
Все вышеперечисленные устройства должны получить обновление до MIUI 13 во втором-третьем квартале текущего года. Это означает, что второй этап продлится до октября и не исключено, что новая версия прошивки доберется до основной массы устройств только к концу третьего квартала. При этом компания оставляет себя место для маневра, заявляя, что график внедрения может быть изменен.
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Источник: mi.com
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