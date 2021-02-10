MIUI 13: логотип оболочки и новые функции на видео

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Новая версия фирменного интерфейса должна дебютировать через 2 недели

Одной из ожидаемых премьер декабря станет выход MIUI 13, которая придет на смену MIUI 12.5. Компании удается удерживать новую версию оболочки в секрете и о ней известно немного. Но вчера в сеть слили больше информации о MIUI 13, включая логотип прошивки.

Фирменный логотип MIUI 13 удалось обнаружить в исходниках обновления приложения Xiaomi Service до версии 13.0.3.0. Логотип MIUI 13 выполнен в том же стиле, что у других версий MIUI. Возможно, компания намерено позволила обнаружить логотип MIUI 13 тем самым подогревая интерес к предстоящему анонсу, который должен состояться 28 декабря.

Среди прочего ресурсу Xiaomiui удалось найти информацию о трех новых функциях, которые появятся в MIUI 13. Одна из них вполне может именоваться как «Бесконечная прокрутка». Эта функция возвращает пользователя к первоначальной странице после того как пролистаны все страницы.

В MIUI 13 появится и функция Smart Toolbox. Это возможность вызвать боковую панель, чтобы получить доступ к другим опциям и приложениям. Впервые небольшие виджеты появились в бета-версии MIUI 12.5, а теперь они станут неотъемлемой частью MIUI 13. Как это все будет выглядеть можно увидеть на видео.

Источник также обратил внимание, что в прошивке есть ссылка на 16 августа 2021 года. Он предполагает, что именно в этот день компания и хотела анонсировать MIUI 13. Но в последний момент было решено отложить релиз, чтобы доработать оболочку.

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Источники xiaomiui, xiaomiui