MIUI 13: список смартфонов, которые должны получить новую версию оболочки

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Перечень смартфонов, которые должны обновить до MIUI 13

Еще в ноябре прошлого года появилась информация, что MIUI 13 должны представить во втором квартале 2021 года. Не доверять этим сведениям оснований нет, ведь они исходят от модератора форума Mi Community. И вот на днях по сети разнеслась весть, что анонс MIUI 13 придется на 25 июня.

Не сложно предположить, что изначально релиз новой версии оболочки пройдет в Китае, а позже ее анонсируют на глобальном рынке. Естественно, что многих интересует, какие новшества и изменения принесет с собой MIUI 13. Но не менее важный вопрос: какие смартфоны могут рассчитывать на получение новой итерации прошивки. Издание RPNA составило список из 80 устройств, которые могут получить обновление до MIUI 13:

Ниже приведен список тех смартфонов, которые вряд ли обновятся до MIUI 13:

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Акцентируем внимание, что этот перечень неофициальный и составлен с учетом принятой в Xiaomi политики распространения обновлений. Финальный список тех устройств, которые получат MIUI 13 может отличаться, но незначительно. Нет сомнений, что новую версию прошивки обязательно получат все смартфоны компании 2020 и 2021 годов выпуска под брендами Xiaomi, Poco, Redmi и Black Shark.

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Источник: rpna