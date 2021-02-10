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MIUI 14 EU вышла для Redmi Note 11 Pro/POCO X4 Pro. Лучше поздно чем никогда

09.07.2023 97 0

Наконец владельцы тысяч смартфонов дождались своей очереди

Смартфон Redmi Note 11 Pro 5g, чуть позже клонированный и вышедший на рынок еще под названием POCO X4 Pro 5G, продавался очень большими тиражами в нашей стране. Он предлагает очень неплохие характеристики своей ценой и заслуженно стал верным помощником многих тысяч людей.

 

MIUI 14 EU вышла для Redmi Note 11 Pro/POCO X4 Pro. Лучше поздно чем никогда – фото 1

 

Здесь установлен качественный Amoled дисплей на 120 гц, крутую, как для бюджетника, камеру на 108 Мп, энергоэффективный, хоть и не очень мощный процессор Snapdragon 695 и аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Ватт. Вдобавок здесь есть стереодинамики, линейный вибромотор и NFC.

 

Почему-то эта модель очень долго ждала своего обновления до свежей версии оболочки MIUI 14. Десятое и даже девятое поколение уже обновили, а об этих популярных смартфонах забыли. И вот компания решила исправить эту несправедливость и наконец-то выпустила обновление для этих смартфонов.

 

MIUI 14 EU вышла для Redmi Note 11 Pro/POCO X4 Pro. Лучше поздно чем никогда – фото 2

 

Новая версия прошивки обещает улучшить стабильность работы, занимает меньше места и оптимизировано работает с памятью. Да и конечно изменения в интерфейсе и настройках. Новая прошивка называется V14.0.1.0.TKCEUXM и уже начала распространяться по воздуху, но зная скорость распространения прошивок компанией, я оставлю ссылку для загрузки и установки вручную ниже по тексту:

 

Redmi Note 11 Pro 5g нажмите здесь

﻿POCO X4 Pro 5G нажмите здесь

 

Приятного использования и пишите свои впечатления и отзывы от новой прошивки в комментариях.

 

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Источник: mifirmware

 

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 09.07.2023
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