MIUI 14 EU вышла для Redmi Note 11 Pro/POCO X4 Pro. Лучше поздно чем никогда

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Наконец владельцы тысяч смартфонов дождались своей очереди

Смартфон Redmi Note 11 Pro 5g, чуть позже клонированный и вышедший на рынок еще под названием POCO X4 Pro 5G, продавался очень большими тиражами в нашей стране. Он предлагает очень неплохие характеристики своей ценой и заслуженно стал верным помощником многих тысяч людей.

Здесь установлен качественный Amoled дисплей на 120 гц, крутую, как для бюджетника, камеру на 108 Мп, энергоэффективный, хоть и не очень мощный процессор Snapdragon 695 и аккумулятором на 5000 мАч с быстрой зарядкой мощностью 67 Ватт. Вдобавок здесь есть стереодинамики, линейный вибромотор и NFC.

Почему-то эта модель очень долго ждала своего обновления до свежей версии оболочки MIUI 14. Десятое и даже девятое поколение уже обновили, а об этих популярных смартфонах забыли. И вот компания решила исправить эту несправедливость и наконец-то выпустила обновление для этих смартфонов.

Новая версия прошивки обещает улучшить стабильность работы, занимает меньше места и оптимизировано работает с памятью. Да и конечно изменения в интерфейсе и настройках. Новая прошивка называется V14.0.1.0.TKCEUXM и уже начала распространяться по воздуху, но зная скорость распространения прошивок компанией, я оставлю ссылку для загрузки и установки вручную ниже по тексту:

Redmi Note 11 Pro 5g нажмите здесь

﻿POCO X4 Pro 5G нажмите здесь

Приятного использования и пишите свои впечатления и отзывы от новой прошивки в комментариях.

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Источник: mifirmware