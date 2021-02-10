MIUI больше не будет: компания Xiaomi взялась за разработку новой операционной системы

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Кардинальные изменения в Xiaomi

Android 14 только что вышла, а производители смартфонов уже работают над интерфейсами следующего поколения на базе новой ОС Android. Xiaomi является одной из таких компаний, и ожидается, что она представит MIUI 15 в ближайшие месяцы. Однако, неожиданно надежный источник сообщил, что Xiaomi планирует вообще отказаться от MIUI 15 и вместо нее запустить совершенно новую операционную систему под названием MiOS.

Digital Chat Station сообщил в своем сообщении на Weibo, что Xiaomi рассматривает MIUI 14 как "финальную основную версию" в серии MIUI. Вместо этого компания работает над разработкой совершенно новой ОС с нуля.

Несколько месяцев назад Digital Chat Station упоминал, что Xiaomi работает над собственной операционной системой, которая будет совместима с AOSP (Android Open Source Project) и будет использоваться на разных устройствах, включая смартфоны, планшеты и гаджеты. По слухам это может быть MiOS.

В посте на Weibo он также выразил свои надежды на новую систему Xiaomi, сказав, что "базовый опыт MIUI 14 уже первоклассный, но динамические эффекты все еще отстают. Надеюсь, новая работа сможет полностью устранить этот недостаток!" Кроме того, он также уточнил, что MIUI 15 не будет переименовано в MiOS.

Xiaomi также зарегистрировала доменное имя "mios.cn" в ноябре 2022 года, что свидетельствует о том, что новый интерфейс, возможно, находится в разработке. Однако веб-сайт показывает ошибку 403 и не имеет SSL-сертификата.

Пока неизвестно, появится ли MiOS, но один за другим утечки свидетельствуют о том, что Xiaomi, безусловно, планирует серьезные изменения в своей программной экосистеме.

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Источник: weibo