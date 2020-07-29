Много LG Velvet не бывает. Количество версий множится

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Почти три месяца назад состоялась премьера LG Velvet, а буквально на днях стало известно о выходе 4G-версии смартфона. Если посмотреть на технические характеристики двух модификаций, то становится понятным, что ключевое отличие лежит в плоскости аппаратной платформы. Так, базовый вариант LG Velvet обладает чипом Snapdragon 765G, а его версия без поддержки 5G — Snapdragon 845.

Недорогой смартфон = аппарат с чипом MediaTek

Но и этого компании оказалось мало. Она хочет заполучить лояльность у как можно большего количества пользователей, естественно, ориентируясь на их бюджет. В планах выпустить самую доступную версию LG Velvet и в попытке удешевить конечный продукт, в этот раз решено установить чип от MediaTek.

В базе данных Google Play Concole была найдена информация о смартфоне LG Velvet, в основе которого лежит процессор Dimensity 800, включающий в себя восемь процессорных ядер с тактовой частотой до 2,6 ГГц. Упоминается также наличие 6 Гб оперативной памяти, дисплея с разрешением 2460х1080 пикселей и операционной системы Android 10.

Скорее всего, вторгаться в другие характеристики производитель не станет, и они останутся неизменными. Смартфон должен предложить 6,8-дюймовый дисплей, аккумулятор на 4300 мАч, тройную камеру 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп и селфи-модуль на 16 Мп.

Источник: 91mobiles