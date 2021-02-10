Moto Edge X30 оказался нарасхват в Китае

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Компания вынуждена была прекратить прием предзаказов из-за повышенного спроса на смартфон

Пару дней назад отличилась компания Motorola, представившая первой в мире флагман с Snapdragon 8 Gen 1. Несмотря на весь существующий скепсис, что со стартом продаж производитель может затянуть, он в один день с анонсом новинки начал прием предзаказов на нее. Ажиотаж оказался настолько велик, что компания вынуждена была прекратить принимать заказы на Moto Edge X30.

Глава мобильного подразделения Lenovo в Китае заявил, что всего за пару дней был распродан весь запас смартфонов. Точную цифру он предпочел не озвучивать, ограничившись заявлением, что она пятизначная. По всей видимости, компания приготовила небольшую партию Moto Edge X30 для старта продаж и быстро свернула прием предзаказов. Уже 15 декабря смартфон должен поступить в свободную продажу и будет интересно узнать, какое количество устройств она готова выставить на продажу, если вынуждена была свернуть прием предзаказов досрочно.

Напомним, что Moto Edge X30 предлагает аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 68-ваттной зарядкой, 8/12 Гб оперативки LPDDR5, 128/256 Гб постоянной памяти UFS 3.1, систему жидкостного охлаждения и 6,8-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 144 Гц. Имеется фронталка на 60 Мп и тройная тыльная камера 50 Мп + 50 Мп + 2 Мп. Ценник стартует с отметки $502.

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Источник: Gizmochina