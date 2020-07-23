Где купить дешевле?

Moto G8 Plus все же получит Android 10

23.07.2020 410 0

Moto G8 Plus был представлен еще в прошлом году. Мы писали о его преемнике не так давно. Смартфон был выпущен на рынок с Android 9 на борту. Перед стартом продаж производитель пообещал обновить устройство до 10 версии Android. Прошло более шести месяцев с момента его выпуска, и Motorola готова начать отправку долгожданного обновления.

 

Читать также:  И еще один прибыл в полк - готовится к выходу Motorola G9 Play ﻿

 

Moto G8 Plus все же получит Android 10 – фото 1

 

На данный момент компания отправляет бета-версию прошивки, но основные функции Android 10 должны работать стабильно. Эта версия также принесет последний патч безопасности от июля 2020 года.

 

Первыми странами, которые получат обновление, станут Бразилия и Испания. «Стабилка» будет отправляться не только для пользователей этих странах, но и на других ключевых рынках. О конкретных датах мы должны будем узнать в ближайшие пару недель.

 

Moto G8 Plus все же получит Android 10 – фото 2

 

Обновление версии Android будет доступно через OTA. Номер сборки QPI30.28-Q3-28. В списке изменений указан ряд новых функций и улучшений в системе устройства, а также исправлено несколько ошибок.

 

Читать также: Motorola не сдается. В Сети появилось видео с еще одним смартфоном компании ﻿

 

Пользователей Moto G8 Plus ждут привычная для Android 10 темная тема для всех приложений и полноэкранные жесты навигации. И, конечно, другие плюшки, вроде улучшения конфиденциальности и безопасности.

 

Несмотря на то, что это тестовое обновление Android 10, производитель утверждает, что оно почти аналогично стабильной сборке. К сожалению, установить самостоятельно через Recovery не получится. Так что фанатам бренда из наших стран придется просто ждать. Хорошо, что ждать придется недолго.

 

Moto G8 Plus все же получит Android 10 – фото 3

﻿

Источник: ytechb.com

Motorola Moto G8 Plus Android 10
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 23.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 

telegram__banner.png
Moto G8 Plus все же получит Android 10