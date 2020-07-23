Moto G8 Plus все же получит Android 10

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Moto G8 Plus был представлен еще в прошлом году. Мы писали о его преемнике не так давно. Смартфон был выпущен на рынок с Android 9 на борту. Перед стартом продаж производитель пообещал обновить устройство до 10 версии Android. Прошло более шести месяцев с момента его выпуска, и Motorola готова начать отправку долгожданного обновления.

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На данный момент компания отправляет бета-версию прошивки, но основные функции Android 10 должны работать стабильно. Эта версия также принесет последний патч безопасности от июля 2020 года.

Первыми странами, которые получат обновление, станут Бразилия и Испания. «Стабилка» будет отправляться не только для пользователей этих странах, но и на других ключевых рынках. О конкретных датах мы должны будем узнать в ближайшие пару недель.





Обновление версии Android будет доступно через OTA. Номер сборки QPI30.28-Q3-28. В списке изменений указан ряд новых функций и улучшений в системе устройства, а также исправлено несколько ошибок.

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Пользователей Moto G8 Plus ждут привычная для Android 10 темная тема для всех приложений и полноэкранные жесты навигации. И, конечно, другие плюшки, вроде улучшения конфиденциальности и безопасности.

Несмотря на то, что это тестовое обновление Android 10, производитель утверждает, что оно почти аналогично стабильной сборке. К сожалению, установить самостоятельно через Recovery не получится. Так что фанатам бренда из наших стран придется просто ждать. Хорошо, что ждать придется недолго.





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Источник: ytechb.com