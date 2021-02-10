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Motorola Edge 40 Neo - подтверждена дата запуска, цена, характеристики

13.09.2023 76 0

у нас цена должна быть ниже

 

Моторола продолжает активно развивать линейку смартфонов Edge. Уже завтра состоится анонс ожидаемой новинки – модели Motorola Edge 40 Neo на Индийском рынке, и чуть позже ее представят на глобальном рынке.

 

По прогнозам, новый смартфон получит 6,5-дюймовый экран OLED с частотой обновления 144 Гц, а разрешение экрана будет достигать Full HD+ 1080p.

 

Motorola Edge 40 Neo - подтверждена дата запуска, цена, характеристики – фото 1

 

Смартфон будет оснащен производительным чипсетом MediaTek Dimensity 1050 (аналог Dimensity 1080 или 7050) с поддержкой 5G. Объем ОЗУ составит 12 ГБ. Встроенная память – 256 ГБ, чего достаточно на 2023 год.

 

Относительно камер ожидается 50 Мп основная камера с оптической стабилизацией (как у старшей модели) и 13 Мп широкоугольная камера. Селфи-камера – 32 Мп. Батарея емкостью 5000 мАч со быстрой зарядкой 68 Вт как приятный бальзам на душу – будет заряжаться быстро, будет жить долго. Кстати, в недорогом ценовом сегменте смартфон будет иметь киллер-фичу: защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

 

Motorola Edge 40 Neo - подтверждена дата запуска, цена, характеристики – фото 2

 

Итак, ожидаем детали относительно новинки уже завтра - 14 сентября. Кстати, уже была утечка из одного европейского магазина, что стоимость в Европе составит 340 евро. Однако у меня есть надежды на то, что цена в Украине будет даже ниже, чем Европейская, поскольку Neo 40 в Украине стоит дешевле.

 

Источник: gizmochina
Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 13.09.2023
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Motorola Edge 40 Neo - подтверждена дата запуска, цена, характеристики