Motorola Edge 40 Neo - подтверждена дата запуска, цена, характеристики

у нас цена должна быть ниже

Моторола продолжает активно развивать линейку смартфонов Edge. Уже завтра состоится анонс ожидаемой новинки – модели Motorola Edge 40 Neo на Индийском рынке, и чуть позже ее представят на глобальном рынке.

По прогнозам, новый смартфон получит 6,5-дюймовый экран OLED с частотой обновления 144 Гц, а разрешение экрана будет достигать Full HD+ 1080p.

Смартфон будет оснащен производительным чипсетом MediaTek Dimensity 1050 (аналог Dimensity 1080 или 7050) с поддержкой 5G. Объем ОЗУ составит 12 ГБ. Встроенная память – 256 ГБ, чего достаточно на 2023 год.

Относительно камер ожидается 50 Мп основная камера с оптической стабилизацией (как у старшей модели) и 13 Мп широкоугольная камера. Селфи-камера – 32 Мп. Батарея емкостью 5000 мАч со быстрой зарядкой 68 Вт как приятный бальзам на душу – будет заряжаться быстро, будет жить долго. Кстати, в недорогом ценовом сегменте смартфон будет иметь киллер-фичу: защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Итак, ожидаем детали относительно новинки уже завтра - 14 сентября. Кстати, уже была утечка из одного европейского магазина, что стоимость в Европе составит 340 евро. Однако у меня есть надежды на то, что цена в Украине будет даже ниже, чем Европейская, поскольку Neo 40 в Украине стоит дешевле.