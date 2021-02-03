Motorola Edge S уже в продаже, есть спрос?
Motorola Edge S уже продается в Китае. Как успехи?
На днях "отшумела" презентация нового Motorola Edge S – первого смартфона на новом чипе Qualcomm 870.
Стоимость телефона, в зависимости от модификации, варьируется от 300-400 долларов. Такая цена была встречена с воодушевлением, как и в Китае, так и во всём мире.
Теперь у нас есть первые новости после старта продаж. В Китае, в 10:00 по местному времени, был объявлен старт продаж первой партии смартфонов. Первые 10000 телефонов раскупили за две минуты.
Скептики могут возразить, что для Китая это не объём и «так было всегда», но что-то подсказывает, что это не совпадение, а тенденция.
Напомним, что помимо мощной базы Qualcomm 870, телефон имеет большой 6.7-дюймовый FHD+ экран на 90 Гц, 6 Гб или 8 Гб (LPDDR5) оперативки, основную четвертную камеру на 64 Мп + 16 Мп + 2 Мп + ToF, мощный аккумулятор на 5000 мАч, а также может мерить пульс при помощи фронтальной камеры.
Наблюдаем за продажами дальше.
Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.
Источник : mydrivers.com
Комментарии