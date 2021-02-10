Motorola объявила о выходе смартфона с 200 Мп камерой

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И это может быть аппарат с Snapdragon 8+ Gen 1

Первыми об этом сообщили инсайдеры, а теперь подтвердила и сама Motorola. По сети уже давно ходят разговоры, что компания готовит к выходу флагман, который первым предложит камеру на 200 Мп. И вот сегодня на своей странице в Weibo производитель опубликовал сообщение, что скоро покажет устройство, которое принесет с собой «новый эталон качества изображения». Анонс смартфона назначен на июль.

При этом компания решили не озвучивать название новинки. Но по слухам она известна как Motorola Frontier. Это может быть первый аппарат на рынке с датчиком Samsung HP1 разрешением 200-мегапикселей, который был представлен в сентябре прошлого года. В паре с рекордным сенсором будут работать ширик на 50 Мп и телевик на 12 Мп. Селфи-модуль также впечатлит количеством мегапикселей — 60.

Motorola Frontier приписывают чип Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12 Гб оперативки LPDDR5 и 144-герцовый OLED-дисплей диагональю 6,67 дюйма. Емкость батареи должна составить 4500 мАч и предложат технологию быстрой зарядки мощностью 120 Вт, а также беспроводную на 50 Вт.

Именно Motorola Frontier сватают звание первого с новым чипсетом от Qualcomm. Но при условии, что его не обойдет Xiaomi 12 Ultra или тот же OnePlus 10 Ultra, презентация которых также пройдет в июле.

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Источник: androidauthority