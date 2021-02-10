Motorola Razr 3 не будет доживать до обеда?

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При его емкости аккумулятора, это вполне возможно.

Motorola одной из первых показала собственный складной смартфон. Но увы, представленный в 2019 году Moto Razr первого поколения не получил большой популярности, как и его 5G-версия, вышедшая через год. А все из-за слабых характеристик и очень завышеного ценника.

Но вот, с выпуском третьей итерации смартфона обновленной серии Razr, у Motorola появился шанс на успех. Ведь утечки предписывают ему флагманский процессор Snapdragon 8 Plus Gen1, двойную камеру, с главным датчиком разрешением 50 Мп и ультраширокоугольным на 13 Мп, усовершенствованный дизайн и не слишком высокую цену.

Но сейчас появилась неутешительная информация об аккумуляторе. По слухам, новинке достанется батарея прямиком от предшественника, и ёмкость её всего 2800 мАч, что, в сочетании с прожорливым флагманским процессором позволяет нам делать выводы о крайне плохой автономности Moto Razr 3.

Для сравнения, прямой конкурент раскладушки от Motorola, Galaxy Z Flip 4 получит аккумулятор ёмкостью 3700 мАч, что почти на тысячу больше, чем у Razr 3.

Moto Razr 3 выйдет в конце июля или в августе по цене 1150 евро (примерно 1200 долларов) на рынке Европы.

Источник: phonearena