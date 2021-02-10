на iPhone в Украине будут посторонние приложения? MacPaw планирует запустить собственный магазин приложений Setapp

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Не спешим радоваться, но надежда есть





Setapp, популярный магазин приложений по подписке для Mac, разработанный украинской компанией MacPaw, планирует запустить свой магазин приложений для iOS. Данное решение возможно благодаря новым законам Европейского Союза, которые вступят в силу в следующем году и должны заставить Apple разрешить пользователям устанавливать посторонние программы на iOS из сторонних магазинов, в обход App Store.





Setapp намерена предлагать свой магазин приложений для пользователей в ЕС и уже обеспечил поддержку 30+ популярных разработчиков программ, таких как Ulysses, Taskheat, NotePlan, PDFSearch и Soulver. Компания предлагает разработчикам 70% долю прибыли, а также дополнительные 20% заработков для разработчиков, которые привлекают новых пользователей, позволяя им зарабатывать до 90% от расходов пользователей. По сравнению с традиционным App Store, такое распределение прибыли значительно привлекательнее для разработчиков.

Как ответ на главный запрос наших пользователей с первого дня работы, магазин мобильных приложений Setapp предоставит пользователям более удобный способ находить и использовать широкий спектр приложений в одном месте на своих iPhone и iPad, а также облегчит разработчикам доступ к более широкой аудитории и демонстрацию своих приложений пользователям. iOS», – подчеркнули в компании.





Предварительная регистрация уже доступна как для пользователей, желающих получить доступ к альтернативному магазину приложений Setapp, так и для разработчиков, желающих разместить свои приложения в цифровом магазине Setapp. Законы о цифровых рынках (DMA) и о цифровых услугах (DSA) предполагают, что Apple должна придерживаться новой законодательной политики ЕС по магазинам приложений до марта 2024 года.



А что по посторонним магазинам в Украине? Пока Apple не публикует по этому поводу никаких заявлений, а закон ЕС распространяется исключительно на территории Европейского Союза, однако не исключено, что нас могут отнести к региону "ЕС" учитывая, что Украина уже является кандидатом на вступление в Европейский Союз. Однако из-за полного молчания Apple мы не можем быть уверены в этом: мы даже не знаем, как она будет трактовать "сторонние магазины", придется ли получать официальное разрешение Apple, будет ли модерация распространяться на сторонние приложения в альтернативных магазинах и тп. Зная Apple, они могут сделать максимальную подлость ради собственного заработка.





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Источник: appleinsider











