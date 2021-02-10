На какую автономность у Nothing Ear (1) стоит рассчитывать

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С продолжительностью работы у Nothing Ear (1) все сложится хорошо

Карл Пей покинул стены OnePlus и создал стартап про аудио. На следующей неделе он будет сдавать свой первый экзамен, представив наушники Nothing Ear (1). Впечатлять и завоевывать лояльность пользователей хотят посредством самобытного дизайна и прибегнув к обычной практике молодых компаний — демпинг цен.

Сам Карл Пей не устает рекламировать первый продукт компании и в своем интервью изданию CNET рассказал, что при активном шумодаве и при использовании зарядного кейса автономность работы Nothing Ear (1) составит 24 часа. Но если отключить шумодав, то можно получить 36 часов работы гарнитуры.

Внутри зарядного кейса скрывается батарейка емкостью 570 мАч и предложили быструю зарядку через порт USB Type-C. Всего 10 минут «дозаправки» достаточно, чтобы получить 6 часов работы при активном шумодаве и 8 часов — без него. В продажу Nothing Ear (1) поступят 27 июля.

В преддверии релиза компания организовала аукцион, по результатам которого распродаст 100 единиц наушников с гравировкой. Интересно, что нашлись те, кто готов приобрести Nothing Ear (1) за $667 при том, что обычный ценник на них составит $99. У богатых свои причуды и ради гравировки они готовы отвалить приличную сумму средств.

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Источник: cnet