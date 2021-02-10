Где купить дешевле?

На какую автономность у Nothing Ear (1) стоит рассчитывать

21.07.2021 256 0

С продолжительностью работы у Nothing Ear (1) все сложится хорошо

Карл Пей покинул стены OnePlus и создал стартап про аудио. На следующей неделе он будет сдавать свой первый экзамен, представив наушники Nothing Ear (1). Впечатлять и завоевывать лояльность пользователей хотят посредством самобытного дизайна и прибегнув к обычной практике молодых компаний — демпинг цен.

 

Сам Карл Пей не устает рекламировать первый продукт компании и в своем интервью изданию CNET рассказал, что при активном шумодаве и при использовании зарядного кейса автономность работы Nothing Ear (1) составит 24 часа. Но если отключить шумодав, то можно получить 36 часов работы гарнитуры.

 

На какую автономность у Nothing Ear (1) стоит рассчитывать – фото 1

 

Внутри зарядного кейса скрывается батарейка емкостью 570 мАч и предложили быструю зарядку через порт USB Type-C. Всего 10 минут «дозаправки» достаточно, чтобы получить 6 часов работы при активном шумодаве и 8 часов — без него. В продажу Nothing Ear (1) поступят 27 июля.

 

В преддверии релиза компания организовала аукцион, по результатам которого распродаст 100 единиц наушников с гравировкой. Интересно, что нашлись те, кто готов приобрести Nothing Ear (1) за $667 при том, что обычный ценник на них составит $99. У богатых свои причуды и ради гравировки они готовы отвалить приличную сумму средств.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿﻿

 

Источник: cnet

Nothing Ear (1)
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 21.07.2021

Комментарии

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
На какую автономность у Nothing Ear (1) стоит рассчитывать