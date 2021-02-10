На сайте TENAA появился смартфон Realme RMX3571

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Это будет середнячок для широких масс

За короткий срок доля Realme резко выросла за короткий срок и достигла рекордных для молодой компании значений. Естественно, что она намерена и дальше наращивать свое присутствие на рынке и для этого ей нужны новые устройства. В скором времени в линейке Q или V случится пополнение. На днях на сайте регулятора TENAA была найдена модель, которая станет частью одной из названых серий.

Смартфон получил модельный номер Realme RMX3571 и предлагает 6,58-дюймовый TFT‑экран диагональю 6,58 дюйма разрешением 2408х1080 точек. Под капотом трудится неизвестной модели восьмиядерный чип с тактовой частотой 2,4 ГГц, имеется 6/8/12 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель на 64/128/256 Гб.

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В арсенале смартфона фронтальный модуль на 8-мегапикселей и двойная тыльная камера 48 Мп + 2 Мп. Работает он под управлением операционной системы Android 12 с надстройкой Realme UI 3.0. Предложили боковой сканер отпечатков пальцев и аккумулятор емкостью 4880 мАч, который уместился внутри корпуса с габаритами 163,8х75,1х8,1 мм при весе 190 грамм.

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Источник: gizmochina