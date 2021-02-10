Следующий флагман Samsung Galaxy S24 Ultra появился в тестах Geekbench – даешь Snapdragon 8 gen 3 в массы!

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Везде snapdragon в ультре

Сегодня в базе тестов Geekbench появилось устройство SM-S928U – вероятно, это модель Galaxy S24 Ultra, которую должны представить в январе 2024-го года. Как мы видим, смартфон оснащен новым чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.

Тесты показали, что производительность нового флагмана Samsung значительно выше по сравнению с Galaxy S23 Ultra на Snapdragon 8 Gen 2. Прирост производительности в одноядерном режиме составляет 15%, в многоядерном – 35%, однако она не дотягивает до уровня Apple A17 Pro – поскольку процессор Apple построен на 3нм техпроцессе, в то время как у Qualcomm 4.

Таким образом, тесты Geekbench подтверждают, что Samsung планирует использовать разные чипсеты для моделей линейки Galaxy S24. Вероятно, на большинстве рынков, Exynos 2400 будут устанавливаться на обычные S24 и S24+, тогда как топовая модель S24 Ultra получит самый мощный Snapdragon 8 Gen 3 всюду.

Источник - sammobile