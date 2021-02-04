Наушники Haylou GT2S, колонки Tronsmart Force и JBL GO 2 по низкой цене

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Успей купить со скидкой колонки Tronsmart Force и JBL GO 2, а также беспроводные наушники Haylou GT2S

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Tronsmart - беспроводная музыкальная колонка

Характеристики: Force, Bluetooth 5.0, 40Вт, аккум. 3300 мАч, NFC, IPX7

Предложение для РФ

Цена: $41,44 - https://lite.bz/NjDTjT

Скидка продавца $1+ автомат. скидка в корзине $1

Haylou - беспроводные наушники

Характеристики: GT2S, Bluetooth 5.0, AAC, 310 мАч

Цена: $14,51 - https://lite.al/8zIJy7

Купон магазина $1

JBL - портативная музыкальная колонка

Характеристики: GO 2, 3.0W, Bluetooth, аккум. 730 мАч, IPX7

Предложение для РФ

Цена: 890 руб - https://fas.st/ncf5q