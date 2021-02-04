Наушники Haylou GT2S, колонки Tronsmart Force и JBL GO 2 по низкой цене
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Tronsmart - беспроводная музыкальная колонка
Характеристики: Force, Bluetooth 5.0, 40Вт, аккум. 3300 мАч, NFC, IPX7
Предложение для РФ
Цена: $41,44 - https://lite.bz/NjDTjT
Скидка продавца $1+ автомат. скидка в корзине $1
Haylou - беспроводные наушники
Характеристики: GT2S, Bluetooth 5.0, AAC, 310 мАч
Цена: $14,51 - https://lite.al/8zIJy7
Купон магазина $1
JBL - портативная музыкальная колонка
Характеристики: GO 2, 3.0W, Bluetooth, аккум. 730 мАч, IPX7
Предложение для РФ
Цена: 890 руб - https://fas.st/ncf5q
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