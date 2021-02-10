Наушники Nothing Ear (1): шумодав, хорошая автономность, прозрачный корпус и от создателя OnePlus

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Состоялась премьера первого устройства от стартапа Nothing

После достаточно продолжительной пиар кампании сегодня наконец-то представили беспроводные наушники Nothing Ear (1). Если вы вдруг по каким-то причинам пропустили историю появления на рынке стартапа Nothing, то скажем, что его учредителем является Карл Пей, который в свое время был в числе тех, кто вывел на рынок OnePlus. Осенью прошлого года он покинул компанию и все ради основания стартапа, который займется выпуском аудиопродукции.

Nothing Ear (1) обладает тремя фишками: футуристичный дизайн, хороший звук и адекватная цена. Наушники получили прозрачные «ножки» и полупрозрачный зарядный кейс. Внутри установлены 11,6 мм драйверы, батарейка 31 мАч в каждом наушнике, графеновая диафрагма и камера 0,34 СС. Для работы системы активного шумоподавления предложили три микрофона.

Nothing Ear (1) способны синхронизироваться с iPhone версии iOS 11 и выше, а также со смартфонами на Android 5.1 и более новыми версиями зеленого робота. Вместе с наушниками компания выпустила специальное мобильное приложение, которое позволяет настроить сенсорное управление наушников, работать с функцией «найти мои наушники», переключаться между тремя режимами прослушивания (с активным шумодавом, без него и режимом прозрачности).

Автономность работы Nothing Ear (1) с активным шумодавом должна составить 24 часа при использовании зарядного чехла, а при его отключении — до 34 часов. Завезли быструю зарядку и 10 минут внутри кейса достаточно, чтобы получить дополнительные 50 минут работы (72 минуты при отключенном шумодаве). Есть поддержка Bluetooth 5.2, LE Audio и кодека LC3.

Продажи Nothing Ear (1) стартуют 31 июля по цене $99. Приобрести их можно будет на официальном сайте компании и купить их могут только жители США, Индии и ЕС. В дальнейшем география продаж наушников расширится.

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Источник: androidauthority