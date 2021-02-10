Крупнейший в мире завод по производству iPhone нанимает новых работников для выпуска iPhone 15 серии

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В этом году дефицита точно не будет

Недавно компания Apple представила на мероприятии свою долгожданную серию iPhone 15. Новые модели уже покорили пользователей своими возможностями и тем, что слухи о повышении цен оказались безосновательными. Это лишь увеличит и без того высокие ожидания компании, поскольку завод Foxconn в Чжэнчжоу наращивает темпы найма персонала в Китае.

Крупнейший в мире завод по производству iPhone увеличивает количество наемных работников из-за недавнего запуска iPhone 15. Foxconn предлагает бонусы за подписание контракта в размере до 8 000 юаней для привлечения новых работников. Завод, получивший прозвище "Город iPhone", занимает площадь 5,6 квадратных километров и на нем работает около 200 000 рабочих на полную мощность. Он отвечает за сборку большинства iPhone, продающихся по всему миру.

Foxconn начала нанимать новых работников после того, как в прошлом году компания столкнулась с нехваткой рабочей силы и перебоями в производстве из-за строгих мер борьбы с Covid-19, введенных в Китае. Компания была вынуждена временно закрыть завод в Чжэнчжоу на несколько недель, что привело к задержке выпуска iPhone 14. В этом году Foxconn надеется избежать повторения прошлогодних проблем.

Компания также сталкивается с усилением конкуренции со стороны других производителей смартфонов, таких как Huawei, стремящихся перенести производство из Китая. Увеличивая количество наемных работников в Китае, Foxconn надеется обеспечить себя необходимой рабочей силой, чтобы удовлетворить спрос на iPhone 15.

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Источник: gizmochina