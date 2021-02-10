Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA

Лучшие планшеты в 2023 году. Какой купить для работы и развлечений

23.09.2023 106 0

За последние несколько лет рынок планшетов снова ожил, и теперь почти каждый бренд в ассортименте имеет хотя бы одну модель планшета. Крупнейшие фирмы выпускают несколько устройств, отличающихся ценой и техническими характеристиками. Спрос на планшетные ПК достаточно высок, поскольку пользователи покупают их не только для развлечения, но и для обучения и работы.

 

Мы подготовили подборку из шести лучших планшетов, которые можно приобрести в 2023 году. В рейтинг вошли модели разных популярных брендов. Выбор достаточно большой, поэтому каждый пользователь сможет подобрать подходящее устройство.

ТОП-6 лучших планшетов в 2023 году

Xiaomi Pad 6 Max 14

Samsung Galaxy Tab S9+

Apple iPad Pro 11 (2022)

OnePlus Pad

Realme Pad 2

Xiaomi Redmi Pad SE

Выводы﻿

 

В подборке вы найдете не только топовые и дорогие планшеты, но и доступные устройства с хорошим соотношением цены и качества. Также, кроме новинок, будет встречаться несколько моделей, выпущенных в прошлом году.

 

Xiaomi Pad 6 Max 14

Наш рейтинг открывает планшет Xiaomi с огромным 14-дюймовым экраном. IPS-матрица может похвастаться разрешением 1800 x 2880 пикселей и частотой развертки 120 Гц. Благодаря такому большому дисплею Xiaomi Pad 6 Max 14 является отличной альтернативой ноутбукам.

 

Xiaomi Pad 6 Max 14

 

Габариты достаточно внушительные: 318.6 x 206.1 x 6.5 мм с весом 750 грамм. Корпус полностью выполнен из алюминия. Поддерживается фирменный стилус: рисовать или писать на 14-дюймовом экране – одно удовольствие. Приобрести планшет можно в черном или серебристом цветах.

 

На борту Xiaomi Pad 6 Max 14 установлен флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, обеспечивающий отличную производительность во всех сценариях использования. На выбор предоставляются четыре варианта памяти: 8/256, 12/256, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Планшет работает под управлением Android 13 с фирменной прошивкой MIUI Pad 14.

 

Основная 50-мегапиксельная камера делает вплолне неплохие фото, учитывая, что это планшетный ПК, а не смартфон. Фронталка на 20 Мп подойдет не только для общения по видеосвязи, но и для создания качественных селфи. Четыре динамика обеспечивают крутое звучание.

 

Характеристики Xiaomi Pad 6 Max 14

 

С автономностью у Xiaomi Pad 6 Max 14 тоже все хорошо. Аккумулятор емкостью 9510 мАч стабильно обеспечит день работы при активном использовании, а 67-ваттная зарядка оперативно заполнит заряд.

 

Если нужен очень большой экран
Xiaomi Pad 6 Max 14
Xiaomi Pad 6 Max 14

﻿

﻿Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 9/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 9/10

 

﻿

Плюсы

+ 14-дюймовый экран с частотой 120 Гц

+ Отличный процессор

+ Основная камера пишет видео в 4K@/60fps

+ 8 динамиков

﻿+ Есть версия на 1 ТБ ПЗУ

 

Минусы

- Не работает в мобильной сети

- Большие габариты и вес

﻿- Нет слота для карты памяти

8/256 - від 26 999 грн 16/512 - від 34 999 грн 16/1 ТБ - від 41 999 грн

 

Samsung Galaxy Tab S9+

Это топовый планшет от Samsung, который можно считать эталоном качества и премиальности. Здесь у нас 12.4-дюймовый Dynamic AMOLED 2X-экран с разрешением 1752 x 2800 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Дисплей поддерживает режим HDR10+.

 

Samsung Galaxy Tab S9+

 

Как уже можно понять по диагонали экрана, устройство достаточно громоздкое и тяжелое. Размеры составляют 285,4 x 185,4 x 5,7 мм по весу 586 граммов. В материалах корпуса используется алюминий, а также заявлена влагозащита IP68. В планшете можно установить nano-SIM или подключить e-SIM. Устройство может работать в сети 5G. Не обошлось и без поддержки стилуса.

 

В качестве процессора Samsung Galaxy Tab S9+ используется 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной тактовой частотой 3.36 ГГц. Устройство без проблем справится с любыми интенсивными нагрузками. Оперативная память имеет 12 ГБ, а постоянную можно выбрать с объемом 256 или 512 ГБ. Также есть возможность расширить флеш-память с помощью карты microSDXC.

 

Основная камера Samsung Galaxy Tab S9+ на два модуля: основной 13-мегапиксельный и сверхширокоугольный 8-мегапиксельный. Фото нормального качества, хотя планшет снимает и хуже, чем флагманы. Записывать видео можно в 4K@30fps. Фронталка на 12 Мп с углом обзора 120° и возможностью записи видеороликов в 4K с 30 кадрами в секунду.

 

Характеристики Samsung Galaxy Tab S9+

 

По коммуникационным технологиям все стандартно: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 и навигационные службы. Аккумулятор Samsung Galaxy Tab S9+ получил емкость 10090 мАч – в среднем выйдет до 9 часов работы экрана. Мощность зарядки составляет 45 Вт, что меньше, чем у Xiaomi Pad 6 Max 14 при почти одинаковой емкости батареи.

 

Крутой флагманский вариант
Samsung Galaxy Tab S9+
Samsung Galaxy Tab S9+

﻿

﻿Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 10/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 8/10

 

﻿

Плюсы

+ Крутый дисплей

+ Флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2

+ Влагозащита IP68

+ Есть ультраширик 

﻿+ Поддержка 4G и 5G

 

Минусы

- Небольшое время автономной работы

- Большой вес

﻿- Высокая цена

12/256 - від 43 053 12/256 (5G) - від 46 055 грн 12/512 - від 48 006 грн 12/512 (5G) - від 55 349 грн

 

Apple iPad Pro 11 (2022)

В ассортименте компании Apple представлено много крутых планшетов, и сейчас самой сбалансированной моделью является Apple iPad Pro 11, выпущенный в 2022 году. В 2023 году бренд пока не представил новую линейку планшетов, потому довольствуемся прошлогодними устройствами. Но их возможностей предостаточно.

 

Apple iPad Pro 11 (2022) характеристики

 

Apple iPad Pro 11 (2022) стал обладателем 11-дюймового экрана Liquid Retina IPS LCD с разрешением 1668 x 2388 пикселей, частотой развертки 120 Гц, поддержкой HDR10 и Dolby Vision. Размеры составляют 247,6 x 178,5 x 5,9 мм при весе 466 граммов. В корпусе везде используется алюминий. Стилус поддерживается, а вот влагозащита в характеристиках не заявлена.

 

Есть как Wi-Fi версия, так и с поддержкой 5G. В другом варианте можно установить nano-SIM или подключить eSIM. На борту стоит крутой производительный процессор Apple M2. Apple iPad Pro 11 (2022) предлагается в пяти модификациях. Есть версии на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 8/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ и 16 ГБ/2 ТБ.

 

Теперь пройдемся по камерам. Здесь установлен двойной основной модуль с 12-мегапиксельным главным и 10-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором. Запись видеороликов возможна в максимальном качестве 4K с 60 кадрами в секунду. Фронтальная камера также на 12 Мп.

 

Apple iPad Pro 11 (2022)

 

Емкость аккумулятора Apple iPad Pro 11 (2022) относительно небольшой – 7538 мАч с мощностью зарядки 28.65 Вт. Согласитесь, что конкуренты по этим параметрам выглядят выигрышнее. Но и с iPad Pro 11 у вас не должно возникнуть никаких проблем с автономной работой.

 

Для тех, кому нравится iOS
Apple iPad Pro 11 (2022)
Apple iPad Pro 11 (2022)

﻿

﻿Оценки

Камеры: 9/10

Игровая производительность: 10/10

Экран: 10/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 8/10

 

﻿

Плюсы

+ Процессор Apple M2

+ Поддержка 4G и 5G

+ Длительное время поддержки от производителя

+ Хорошие камеры

﻿+ Много вариантов памяти

 

Минусы

- Емкость аккумулятора всего 7538 мАч

- Небольшая мощность зарядки

8/128 - від 35 998 грн 8/128 (5G) - від 39 699 грн 8/256 - від 41 190 грн 8/512 (5G) - від 58 999 ГРН 16/1 ТБ (5G) - від 62 799 грн 16/2 ТБ (5G) - від 60 999 грн

 

OnePlus Pad

Флагманскую категорию планшетов мы рассмотрели, а теперь перейдем к среднеуровневому и бюджетному сегменту. В субфлагманской категории рекомендуем обратить внимание на OnePlus Pad, который предлагает 11.61-дюймовый IPS-экран разрешением 2000 x 2800 пикселей и с частотой обновления 144 Гц.

 

OnePlus Pad

 

По размерам здесь 258 х 189.4 х 6.5 мм при весе 552 грамма. Задняя крышка корпуса сделана из алюминия. OnePlus Pad поддерживает стилус, а вот SIM-карту установить нельзя. В качестве программного обеспечения используется Android 13 с оболочкой OxygenOS 13.1.

 

OnePlus Pad получил флагманский чип Mediatek Dimensity 9000, который не уступает Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm. Оперативной памяти 8 или 12 ГБ, постоянной – 128 или 256 ГБ. Основная 13-мегапиксельная камера делает хорошие снимки и умеет снимать в 4K@30fps. Фронталка всего на 8 Мп с возможностью записи роликов в 1080p@30fps.

 

OnePlus Pad характеристики

 

Батарея OnePlus Pad имеет емкость 9510 мАч. Радует 67-ваттная зарядка – такой мощности будет достаточно для быстрого заполнения заряда.

 

Вариант с процессором Dimensity 9000
OnePlus Pad
OnePlus Pad

 

﻿Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 9/10

Экран: 10/10

Автономность: 9/10

Скорость зарядки: 9/10

 

﻿

Плюсы

+ Отличный экран с частотой обновления 144 Гц

+ Производительный процессор MediaTek Dimensity 9000

+ 67-ваттная быстрая зарядка

 

Минусы

- Нет поддержки LTE

﻿- Нельзя установить карту памяти

8/128 - від 22 889 грн

 

Realme Pad 2

Если требуется хороший бюджетный планшет, то стоит присмотреться к realme Pad 2, у которого 11-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1200 x 2000 пикселей.

 

Realme Pad 2 продается в двух цветах – сером и светло-зеленом. Сеть 5G не поддерживается, но устройство может работать в 4G и позволяет установить nano-SIM.

 

Realme Pad 2

 

Работает Realme Pad 2 на процессоре Mediatek Helio G99 начального уровня. С тяжелыми игрушками могут возникнуть небольшие трудности, а для всех остальных целей мощности чипа будет достаточно. Можно установить карту памяти. За операционную систему у нас Android 13 с realme UI 4.

 

Realme Pad 2 характеристики

 

Основная и передняя камера Realme Pad 2 по 8 Мп. Видео одинаково пишут в 1080p@30fps. Батарея емкостью 8360 мАч поддерживает 33-ваттную зарядку.

 

Бюджетная модель с LTE
Realme Pad 2
Realme Pad 2

 

﻿Оценки

Камеры: 6/10

Игровая производительность: 7/10

Экран: 8/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 8/10

 

﻿

Плюсы

+ Экран с частотой обновления 120 Гц

+ Поддержка microSDXC

+ Работа в сети 4G

+ Низкая цена

 

Минусы

- Слабые камеры

- Средняя мощность зарядки

3/64 - очікується 3/64 (LTE) - очікується 6/128 - очікується 6/128 (LTE) - очікується 8/256 - очікується 8/256 (LTE) - очікується

 

Xiaomi Redmi Pad SE

Еще одна недавняя новинка в сегменте бюджетных планшетов от бренда Redmi. Это тоже отличный представитель недорогого планшетного ПК, стоимость которого варьируется в пределах 200 евро. За эти деньги покупатель получает 11-дюймовый IPS-экран с разрешением 1200 x 1920 точек и частотой развертки 90 Гц, алюминиевый корпус с габаритами 255.5 x 167.1 x 7.4 мм при весе 478 граммов и поддержку micro.

 

Xiaomi Redmi Pad SE

 

На борту Redmi Pad SE установлен Qualcomm Snapdragon 680 4G с графическим ускорителем Adreno 610. Во всех модификациях предлагается 128 ГБ постоянной памяти, а оперативную можно выбрать – 4, 6 или 8 ГБ. По программному обеспечению у нас Android 13 с оболочкой MIUI Pad 14. К сожалению, планшет не работает в мобильной сети.

 

Камеры у Xiaomi Redmi Pad SE очень скромные: основная разрешением 8 Мп и фронтальная на 5 Мп. Запись видео в обоих случаях возможна только в 1080p@30fps. Конечно, ни для каких серьезных целей такие камеры не подойдут, но сделать снимок какого-то документа или поговорить по видеосвязи можно.

 

Xiaomi Redmi Pad SE характеристики

 

И наконец автономность: батарея емкостью 8000 мАч обеспечит около одного дня активного использования. Мощность зарядки всего 10 Вт, поэтому планшет заряжается достаточно долго.

 

Лучший бюджетный планшет
Xiaomi Redmi Pad SE
Xiaomi Redmi Pad SE

 

﻿Оценки

Камеры: 8/10

Игровая производительность: 7/10

Экран: 7/10

Автономность: 8/10

Скорость зарядки: 5/10

 

﻿

Плюсы

+ Алюминиевый корпус

+ Есть версия с 8 ГБ ОЗУ

+ Наличие аудиоджека и слота для SDXC

+ Доступная цена

 

Минусы

- Низкая мощность зарядки

- Не поддерживается SIM -карта

﻿- Слабые камеры

4/128 - від 6 750 грн

 

Выводы

Давайте подведем быстрые итоги и определим лучшие планшеты по определенным критериям:

 

  • Лучший планшет с огромным экраном в 2023 году – Xiaomi Pad 6 Max 14 .
  • Лучший флагманский планшет в 2023 году – Samsung Galaxy Tab S9+ .
  • Лучший планшет с iOS в 2023 году – Apple iPad Pro 11 (2022) .
  • Лучший среднебюджетный планшет в 2023 году – OnePlus Pad .
  • Лучший бюджетный планшет с LTE в 2023 году – Realme Pad 2 .
  • Лучший планшет по самой низкой цене в 2023 году – Xiaomi Redmi Pad SE .

 

Поделитесь в комментариях, какой планшет из сегодняшнего рейтинга вам понравился больше всего. До встречи!

Автор: Аліна Нікітіна Дата публикации: 23.09.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Лучшие планшеты в 2023 году. Какой купить для работы и развлечений