Лучшие планшеты в 2023 году. Какой купить для работы и развлечений
За последние несколько лет рынок планшетов снова ожил, и теперь почти каждый бренд в ассортименте имеет хотя бы одну модель планшета. Крупнейшие фирмы выпускают несколько устройств, отличающихся ценой и техническими характеристиками. Спрос на планшетные ПК достаточно высок, поскольку пользователи покупают их не только для развлечения, но и для обучения и работы.
Мы подготовили подборку из шести лучших планшетов, которые можно приобрести в 2023 году. В рейтинг вошли модели разных популярных брендов. Выбор достаточно большой, поэтому каждый пользователь сможет подобрать подходящее устройство.
ТОП-6 лучших планшетов в 2023 году
В подборке вы найдете не только топовые и дорогие планшеты, но и доступные устройства с хорошим соотношением цены и качества. Также, кроме новинок, будет встречаться несколько моделей, выпущенных в прошлом году.
Xiaomi Pad 6 Max 14
Наш рейтинг открывает планшет Xiaomi с огромным 14-дюймовым экраном. IPS-матрица может похвастаться разрешением 1800 x 2880 пикселей и частотой развертки 120 Гц. Благодаря такому большому дисплею Xiaomi Pad 6 Max 14 является отличной альтернативой ноутбукам.
Габариты достаточно внушительные: 318.6 x 206.1 x 6.5 мм с весом 750 грамм. Корпус полностью выполнен из алюминия. Поддерживается фирменный стилус: рисовать или писать на 14-дюймовом экране – одно удовольствие. Приобрести планшет можно в черном или серебристом цветах.
На борту Xiaomi Pad 6 Max 14 установлен флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, обеспечивающий отличную производительность во всех сценариях использования. На выбор предоставляются четыре варианта памяти: 8/256, 12/256, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Планшет работает под управлением Android 13 с фирменной прошивкой MIUI Pad 14.
Основная 50-мегапиксельная камера делает вплолне неплохие фото, учитывая, что это планшетный ПК, а не смартфон. Фронталка на 20 Мп подойдет не только для общения по видеосвязи, но и для создания качественных селфи. Четыре динамика обеспечивают крутое звучание.
С автономностью у Xiaomi Pad 6 Max 14 тоже все хорошо. Аккумулятор емкостью 9510 мАч стабильно обеспечит день работы при активном использовании, а 67-ваттная зарядка оперативно заполнит заряд.
Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 9/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 9/10 Плюсы + 14-дюймовый экран с частотой 120 Гц + Отличный процессор + Основная камера пишет видео в 4K@/60fps + 8 динамиков + Есть версия на 1 ТБ ПЗУ Минусы - Не работает в мобильной сети - Большие габариты и вес - Нет слота для карты памяти
Оценки
Камеры: 9/10
Игровая производительность: 9/10
Экран: 9/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 9/10
Плюсы
+ 14-дюймовый экран с частотой 120 Гц
+ Отличный процессор
+ Основная камера пишет видео в 4K@/60fps
+ 8 динамиков
+ Есть версия на 1 ТБ ПЗУ
Минусы
- Не работает в мобильной сети
- Большие габариты и вес
- Нет слота для карты памяти
Samsung Galaxy Tab S9+
Это топовый планшет от Samsung, который можно считать эталоном качества и премиальности. Здесь у нас 12.4-дюймовый Dynamic AMOLED 2X-экран с разрешением 1752 x 2800 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Дисплей поддерживает режим HDR10+.
Как уже можно понять по диагонали экрана, устройство достаточно громоздкое и тяжелое. Размеры составляют 285,4 x 185,4 x 5,7 мм по весу 586 граммов. В материалах корпуса используется алюминий, а также заявлена влагозащита IP68. В планшете можно установить nano-SIM или подключить e-SIM. Устройство может работать в сети 5G. Не обошлось и без поддержки стилуса.
В качестве процессора Samsung Galaxy Tab S9+ используется 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной тактовой частотой 3.36 ГГц. Устройство без проблем справится с любыми интенсивными нагрузками. Оперативная память имеет 12 ГБ, а постоянную можно выбрать с объемом 256 или 512 ГБ. Также есть возможность расширить флеш-память с помощью карты microSDXC.
Основная камера Samsung Galaxy Tab S9+ на два модуля: основной 13-мегапиксельный и сверхширокоугольный 8-мегапиксельный. Фото нормального качества, хотя планшет снимает и хуже, чем флагманы. Записывать видео можно в 4K@30fps. Фронталка на 12 Мп с углом обзора 120° и возможностью записи видеороликов в 4K с 30 кадрами в секунду.
По коммуникационным технологиям все стандартно: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 и навигационные службы. Аккумулятор Samsung Galaxy Tab S9+ получил емкость 10090 мАч – в среднем выйдет до 9 часов работы экрана. Мощность зарядки составляет 45 Вт, что меньше, чем у Xiaomi Pad 6 Max 14 при почти одинаковой емкости батареи.
Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 10/10 Экран: 10/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы + Крутый дисплей + Флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2 + Влагозащита IP68 + Есть ультраширик + Поддержка 4G и 5G Минусы - Небольшое время автономной работы - Большой вес - Высокая цена
Оценки
Камеры: 9/10
Игровая производительность: 10/10
Экран: 10/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 8/10
Плюсы
+ Крутый дисплей
+ Флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2
+ Влагозащита IP68
+ Есть ультраширик
+ Поддержка 4G и 5G
Минусы
- Небольшое время автономной работы
- Большой вес
- Высокая цена
Apple iPad Pro 11 (2022)
В ассортименте компании Apple представлено много крутых планшетов, и сейчас самой сбалансированной моделью является Apple iPad Pro 11, выпущенный в 2022 году. В 2023 году бренд пока не представил новую линейку планшетов, потому довольствуемся прошлогодними устройствами. Но их возможностей предостаточно.
Apple iPad Pro 11 (2022) стал обладателем 11-дюймового экрана Liquid Retina IPS LCD с разрешением 1668 x 2388 пикселей, частотой развертки 120 Гц, поддержкой HDR10 и Dolby Vision. Размеры составляют 247,6 x 178,5 x 5,9 мм при весе 466 граммов. В корпусе везде используется алюминий. Стилус поддерживается, а вот влагозащита в характеристиках не заявлена.
Есть как Wi-Fi версия, так и с поддержкой 5G. В другом варианте можно установить nano-SIM или подключить eSIM. На борту стоит крутой производительный процессор Apple M2. Apple iPad Pro 11 (2022) предлагается в пяти модификациях. Есть версии на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 8/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ и 16 ГБ/2 ТБ.
Теперь пройдемся по камерам. Здесь установлен двойной основной модуль с 12-мегапиксельным главным и 10-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором. Запись видеороликов возможна в максимальном качестве 4K с 60 кадрами в секунду. Фронтальная камера также на 12 Мп.
Емкость аккумулятора Apple iPad Pro 11 (2022) относительно небольшой – 7538 мАч с мощностью зарядки 28.65 Вт. Согласитесь, что конкуренты по этим параметрам выглядят выигрышнее. Но и с iPad Pro 11 у вас не должно возникнуть никаких проблем с автономной работой.
Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 10/10 Экран: 10/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы + Процессор Apple M2 + Поддержка 4G и 5G + Длительное время поддержки от производителя + Хорошие камеры + Много вариантов памяти Минусы - Емкость аккумулятора всего 7538 мАч - Небольшая мощность зарядки
Оценки
Камеры: 9/10
Игровая производительность: 10/10
Экран: 10/10
Автономность: 8/10
Скорость зарядки: 8/10
Плюсы
+ Процессор Apple M2
+ Поддержка 4G и 5G
+ Длительное время поддержки от производителя
+ Хорошие камеры
+ Много вариантов памяти
Минусы
- Емкость аккумулятора всего 7538 мАч
- Небольшая мощность зарядки
OnePlus Pad
Флагманскую категорию планшетов мы рассмотрели, а теперь перейдем к среднеуровневому и бюджетному сегменту. В субфлагманской категории рекомендуем обратить внимание на OnePlus Pad, который предлагает 11.61-дюймовый IPS-экран разрешением 2000 x 2800 пикселей и с частотой обновления 144 Гц.
По размерам здесь 258 х 189.4 х 6.5 мм при весе 552 грамма. Задняя крышка корпуса сделана из алюминия. OnePlus Pad поддерживает стилус, а вот SIM-карту установить нельзя. В качестве программного обеспечения используется Android 13 с оболочкой OxygenOS 13.1.
OnePlus Pad получил флагманский чип Mediatek Dimensity 9000, который не уступает Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm. Оперативной памяти 8 или 12 ГБ, постоянной – 128 или 256 ГБ. Основная 13-мегапиксельная камера делает хорошие снимки и умеет снимать в 4K@30fps. Фронталка всего на 8 Мп с возможностью записи роликов в 1080p@30fps.
Батарея OnePlus Pad имеет емкость 9510 мАч. Радует 67-ваттная зарядка – такой мощности будет достаточно для быстрого заполнения заряда.
Оценки Камеры: 8/10 Игровая производительность: 9/10 Экран: 10/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 9/10 Плюсы + Отличный экран с частотой обновления 144 Гц + Производительный процессор MediaTek Dimensity 9000 + 67-ваттная быстрая зарядка Минусы - Нет поддержки LTE - Нельзя установить карту памяти
Оценки
Камеры: 8/10
Игровая производительность: 9/10
Экран: 10/10
Автономность: 9/10
Скорость зарядки: 9/10
Плюсы
+ Отличный экран с частотой обновления 144 Гц
+ Производительный процессор MediaTek Dimensity 9000
+ 67-ваттная быстрая зарядка
Минусы
- Нет поддержки LTE
- Нельзя установить карту памяти
Realme Pad 2
Если требуется хороший бюджетный планшет, то стоит присмотреться к realme Pad 2, у которого 11-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1200 x 2000 пикселей.
Realme Pad 2 продается в двух цветах – сером и светло-зеленом. Сеть 5G не поддерживается, но устройство может работать в 4G и позволяет установить nano-SIM.
Работает Realme Pad 2 на процессоре Mediatek Helio G99 начального уровня. С тяжелыми игрушками могут возникнуть небольшие трудности, а для всех остальных целей мощности чипа будет достаточно. Можно установить карту памяти. За операционную систему у нас Android 13 с realme UI 4.
Основная и передняя камера Realme Pad 2 по 8 Мп. Видео одинаково пишут в 1080p@30fps. Батарея емкостью 8360 мАч поддерживает 33-ваттную зарядку.
Оценки Камеры: 6/10 Игровая производительность: 7/10 Экран: 8/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 8/10 Плюсы + Экран с частотой обновления 120 Гц + Поддержка microSDXC + Работа в сети 4G + Низкая цена Минусы - Слабые камеры - Средняя мощность зарядки
Оценки
Камеры: 6/10
Игровая производительность: 7/10
Экран: 8/10
Автономность: 8/10
Скорость зарядки: 8/10
Плюсы
+ Экран с частотой обновления 120 Гц
+ Поддержка microSDXC
+ Работа в сети 4G
+ Низкая цена
Минусы
- Слабые камеры
- Средняя мощность зарядки
Xiaomi Redmi Pad SE
Еще одна недавняя новинка в сегменте бюджетных планшетов от бренда Redmi. Это тоже отличный представитель недорогого планшетного ПК, стоимость которого варьируется в пределах 200 евро. За эти деньги покупатель получает 11-дюймовый IPS-экран с разрешением 1200 x 1920 точек и частотой развертки 90 Гц, алюминиевый корпус с габаритами 255.5 x 167.1 x 7.4 мм при весе 478 граммов и поддержку micro.
На борту Redmi Pad SE установлен Qualcomm Snapdragon 680 4G с графическим ускорителем Adreno 610. Во всех модификациях предлагается 128 ГБ постоянной памяти, а оперативную можно выбрать – 4, 6 или 8 ГБ. По программному обеспечению у нас Android 13 с оболочкой MIUI Pad 14. К сожалению, планшет не работает в мобильной сети.
Камеры у Xiaomi Redmi Pad SE очень скромные: основная разрешением 8 Мп и фронтальная на 5 Мп. Запись видео в обоих случаях возможна только в 1080p@30fps. Конечно, ни для каких серьезных целей такие камеры не подойдут, но сделать снимок какого-то документа или поговорить по видеосвязи можно.
И наконец автономность: батарея емкостью 8000 мАч обеспечит около одного дня активного использования. Мощность зарядки всего 10 Вт, поэтому планшет заряжается достаточно долго.
Оценки Камеры: 8/10 Игровая производительность: 7/10 Экран: 7/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 5/10 Плюсы + Алюминиевый корпус + Есть версия с 8 ГБ ОЗУ + Наличие аудиоджека и слота для SDXC + Доступная цена Минусы - Низкая мощность зарядки - Не поддерживается SIM -карта - Слабые камеры
Оценки
Камеры: 8/10
Игровая производительность: 7/10
Экран: 7/10
Автономность: 8/10
Скорость зарядки: 5/10
Плюсы
+ Алюминиевый корпус
+ Есть версия с 8 ГБ ОЗУ
+ Наличие аудиоджека и слота для SDXC
+ Доступная цена
Минусы
- Низкая мощность зарядки
- Не поддерживается SIM -карта
- Слабые камеры
Выводы
Давайте подведем быстрые итоги и определим лучшие планшеты по определенным критериям:
- Лучший планшет с огромным экраном в 2023 году – Xiaomi Pad 6 Max 14 .
- Лучший флагманский планшет в 2023 году – Samsung Galaxy Tab S9+ .
- Лучший планшет с iOS в 2023 году – Apple iPad Pro 11 (2022) .
- Лучший среднебюджетный планшет в 2023 году – OnePlus Pad .
- Лучший бюджетный планшет с LTE в 2023 году – Realme Pad 2 .
- Лучший планшет по самой низкой цене в 2023 году – Xiaomi Redmi Pad SE .
Поделитесь в комментариях, какой планшет из сегодняшнего рейтинга вам понравился больше всего. До встречи!