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За последние несколько лет рынок планшетов снова ожил, и теперь почти каждый бренд в ассортименте имеет хотя бы одну модель планшета. Крупнейшие фирмы выпускают несколько устройств, отличающихся ценой и техническими характеристиками. Спрос на планшетные ПК достаточно высок, поскольку пользователи покупают их не только для развлечения, но и для обучения и работы.

Мы подготовили подборку из шести лучших планшетов, которые можно приобрести в 2023 году. В рейтинг вошли модели разных популярных брендов. Выбор достаточно большой, поэтому каждый пользователь сможет подобрать подходящее устройство.

ТОП-6 лучших планшетов в 2023 году

Xiaomi Pad 6 Max 14

Samsung Galaxy Tab S9+

Apple iPad Pro 11 (2022)

OnePlus Pad

Realme Pad 2

Xiaomi Redmi Pad SE

Выводы﻿

В подборке вы найдете не только топовые и дорогие планшеты, но и доступные устройства с хорошим соотношением цены и качества. Также, кроме новинок, будет встречаться несколько моделей, выпущенных в прошлом году.

Xiaomi Pad 6 Max 14

Наш рейтинг открывает планшет Xiaomi с огромным 14-дюймовым экраном. IPS-матрица может похвастаться разрешением 1800 x 2880 пикселей и частотой развертки 120 Гц. Благодаря такому большому дисплею Xiaomi Pad 6 Max 14 является отличной альтернативой ноутбукам.

Габариты достаточно внушительные: 318.6 x 206.1 x 6.5 мм с весом 750 грамм. Корпус полностью выполнен из алюминия. Поддерживается фирменный стилус: рисовать или писать на 14-дюймовом экране – одно удовольствие. Приобрести планшет можно в черном или серебристом цветах.

На борту Xiaomi Pad 6 Max 14 установлен флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1, обеспечивающий отличную производительность во всех сценариях использования. На выбор предоставляются четыре варианта памяти: 8/256, 12/256, 12/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ. Планшет работает под управлением Android 13 с фирменной прошивкой MIUI Pad 14.

Основная 50-мегапиксельная камера делает вплолне неплохие фото, учитывая, что это планшетный ПК, а не смартфон. Фронталка на 20 Мп подойдет не только для общения по видеосвязи, но и для создания качественных селфи. Четыре динамика обеспечивают крутое звучание.

С автономностью у Xiaomi Pad 6 Max 14 тоже все хорошо. Аккумулятор емкостью 9510 мАч стабильно обеспечит день работы при активном использовании, а 67-ваттная зарядка оперативно заполнит заряд.

Если нужен очень большой экран Xiaomi Pad 6 Max 14 ﻿ ﻿Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 9/10 Экран: 9/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 9/10 ﻿ Плюсы + 14-дюймовый экран с частотой 120 Гц + Отличный процессор + Основная камера пишет видео в 4K@/60fps + 8 динамиков ﻿+ Есть версия на 1 ТБ ПЗУ Минусы - Не работает в мобильной сети - Большие габариты и вес ﻿- Нет слота для карты памяти 8/256 - від 26 999 грн 16/512 - від 34 999 грн 16/1 ТБ - від 41 999 грн

Samsung Galaxy Tab S9+

Это топовый планшет от Samsung, который можно считать эталоном качества и премиальности. Здесь у нас 12.4-дюймовый Dynamic AMOLED 2X-экран с разрешением 1752 x 2800 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Дисплей поддерживает режим HDR10+.

Как уже можно понять по диагонали экрана, устройство достаточно громоздкое и тяжелое. Размеры составляют 285,4 x 185,4 x 5,7 мм по весу 586 граммов. В материалах корпуса используется алюминий, а также заявлена влагозащита IP68. В планшете можно установить nano-SIM или подключить e-SIM. Устройство может работать в сети 5G. Не обошлось и без поддержки стилуса.

В качестве процессора Samsung Galaxy Tab S9+ используется 4-нанометровый Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с максимальной тактовой частотой 3.36 ГГц. Устройство без проблем справится с любыми интенсивными нагрузками. Оперативная память имеет 12 ГБ, а постоянную можно выбрать с объемом 256 или 512 ГБ. Также есть возможность расширить флеш-память с помощью карты microSDXC.

Основная камера Samsung Galaxy Tab S9+ на два модуля: основной 13-мегапиксельный и сверхширокоугольный 8-мегапиксельный. Фото нормального качества, хотя планшет снимает и хуже, чем флагманы. Записывать видео можно в 4K@30fps. Фронталка на 12 Мп с углом обзора 120° и возможностью записи видеороликов в 4K с 30 кадрами в секунду.

По коммуникационным технологиям все стандартно: Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 и навигационные службы. Аккумулятор Samsung Galaxy Tab S9+ получил емкость 10090 мАч – в среднем выйдет до 9 часов работы экрана. Мощность зарядки составляет 45 Вт, что меньше, чем у Xiaomi Pad 6 Max 14 при почти одинаковой емкости батареи.

Крутой флагманский вариант Samsung Galaxy Tab S9+ ﻿ ﻿Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 10/10 Экран: 10/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 8/10 ﻿ Плюсы + Крутый дисплей + Флагманский процессор Snapdragon 8 Gen 2 + Влагозащита IP68 + Есть ультраширик ﻿+ Поддержка 4G и 5G Минусы - Небольшое время автономной работы - Большой вес ﻿- Высокая цена

12/256 - від 43 053 12/256 (5G) - від 46 055 грн 12/512 - від 48 006 грн 12/512 (5G) - від 55 349 грн

Apple iPad Pro 11 (2022)

В ассортименте компании Apple представлено много крутых планшетов, и сейчас самой сбалансированной моделью является Apple iPad Pro 11, выпущенный в 2022 году. В 2023 году бренд пока не представил новую линейку планшетов, потому довольствуемся прошлогодними устройствами. Но их возможностей предостаточно.

Apple iPad Pro 11 (2022) стал обладателем 11-дюймового экрана Liquid Retina IPS LCD с разрешением 1668 x 2388 пикселей, частотой развертки 120 Гц, поддержкой HDR10 и Dolby Vision. Размеры составляют 247,6 x 178,5 x 5,9 мм при весе 466 граммов. В корпусе везде используется алюминий. Стилус поддерживается, а вот влагозащита в характеристиках не заявлена.

Есть как Wi-Fi версия, так и с поддержкой 5G. В другом варианте можно установить nano-SIM или подключить eSIM. На борту стоит крутой производительный процессор Apple M2. Apple iPad Pro 11 (2022) предлагается в пяти модификациях. Есть версии на 8/128 ГБ, 8/256 ГБ, 8/512 ГБ, 16 ГБ/1 ТБ и 16 ГБ/2 ТБ.

Теперь пройдемся по камерам. Здесь установлен двойной основной модуль с 12-мегапиксельным главным и 10-мегапиксельным сверхширокоугольным сенсором. Запись видеороликов возможна в максимальном качестве 4K с 60 кадрами в секунду. Фронтальная камера также на 12 Мп.

Емкость аккумулятора Apple iPad Pro 11 (2022) относительно небольшой – 7538 мАч с мощностью зарядки 28.65 Вт. Согласитесь, что конкуренты по этим параметрам выглядят выигрышнее. Но и с iPad Pro 11 у вас не должно возникнуть никаких проблем с автономной работой.

Для тех, кому нравится iOS Apple iPad Pro 11 (2022) ﻿ ﻿Оценки Камеры: 9/10 Игровая производительность: 10/10 Экран: 10/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 8/10 ﻿ Плюсы + Процессор Apple M2 + Поддержка 4G и 5G + Длительное время поддержки от производителя + Хорошие камеры ﻿+ Много вариантов памяти Минусы - Емкость аккумулятора всего 7538 мАч - Небольшая мощность зарядки 8/128 - від 35 998 грн 8/128 (5G) - від 39 699 грн 8/256 - від 41 190 грн 8/512 (5G) - від 58 999 ГРН 16/1 ТБ (5G) - від 62 799 грн 16/2 ТБ (5G) - від 60 999 грн

OnePlus Pad

Флагманскую категорию планшетов мы рассмотрели, а теперь перейдем к среднеуровневому и бюджетному сегменту. В субфлагманской категории рекомендуем обратить внимание на OnePlus Pad, который предлагает 11.61-дюймовый IPS-экран разрешением 2000 x 2800 пикселей и с частотой обновления 144 Гц.

По размерам здесь 258 х 189.4 х 6.5 мм при весе 552 грамма. Задняя крышка корпуса сделана из алюминия. OnePlus Pad поддерживает стилус, а вот SIM-карту установить нельзя. В качестве программного обеспечения используется Android 13 с оболочкой OxygenOS 13.1.

OnePlus Pad получил флагманский чип Mediatek Dimensity 9000, который не уступает Snapdragon 8 Gen 1 от Qualcomm. Оперативной памяти 8 или 12 ГБ, постоянной – 128 или 256 ГБ. Основная 13-мегапиксельная камера делает хорошие снимки и умеет снимать в 4K@30fps. Фронталка всего на 8 Мп с возможностью записи роликов в 1080p@30fps.

Батарея OnePlus Pad имеет емкость 9510 мАч. Радует 67-ваттная зарядка – такой мощности будет достаточно для быстрого заполнения заряда.

Вариант с процессором Dimensity 9000 OnePlus Pad ﻿Оценки Камеры: 8/10 Игровая производительность: 9/10 Экран: 10/10 Автономность: 9/10 Скорость зарядки: 9/10 ﻿ Плюсы + Отличный экран с частотой обновления 144 Гц + Производительный процессор MediaTek Dimensity 9000 + 67-ваттная быстрая зарядка Минусы - Нет поддержки LTE ﻿- Нельзя установить карту памяти 8/128 - від 22 889 грн

Realme Pad 2

Если требуется хороший бюджетный планшет, то стоит присмотреться к realme Pad 2, у которого 11-дюймовый IPS-экран с частотой обновления 120 Гц и разрешением 1200 x 2000 пикселей.

Realme Pad 2 продается в двух цветах – сером и светло-зеленом. Сеть 5G не поддерживается, но устройство может работать в 4G и позволяет установить nano-SIM.

Работает Realme Pad 2 на процессоре Mediatek Helio G99 начального уровня. С тяжелыми игрушками могут возникнуть небольшие трудности, а для всех остальных целей мощности чипа будет достаточно. Можно установить карту памяти. За операционную систему у нас Android 13 с realme UI 4.

Основная и передняя камера Realme Pad 2 по 8 Мп. Видео одинаково пишут в 1080p@30fps. Батарея емкостью 8360 мАч поддерживает 33-ваттную зарядку.

Бюджетная модель с LTE Realme Pad 2 ﻿Оценки Камеры: 6/10 Игровая производительность: 7/10 Экран: 8/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 8/10 ﻿ Плюсы + Экран с частотой обновления 120 Гц + Поддержка microSDXC + Работа в сети 4G + Низкая цена Минусы - Слабые камеры - Средняя мощность зарядки

3/64 - очікується 3/64 (LTE) - очікується 6/128 - очікується 6/128 (LTE) - очікується 8/256 - очікується 8/256 (LTE) - очікується

Xiaomi Redmi Pad SE

Еще одна недавняя новинка в сегменте бюджетных планшетов от бренда Redmi. Это тоже отличный представитель недорогого планшетного ПК, стоимость которого варьируется в пределах 200 евро. За эти деньги покупатель получает 11-дюймовый IPS-экран с разрешением 1200 x 1920 точек и частотой развертки 90 Гц, алюминиевый корпус с габаритами 255.5 x 167.1 x 7.4 мм при весе 478 граммов и поддержку micro.

На борту Redmi Pad SE установлен Qualcomm Snapdragon 680 4G с графическим ускорителем Adreno 610. Во всех модификациях предлагается 128 ГБ постоянной памяти, а оперативную можно выбрать – 4, 6 или 8 ГБ. По программному обеспечению у нас Android 13 с оболочкой MIUI Pad 14. К сожалению, планшет не работает в мобильной сети.

Камеры у Xiaomi Redmi Pad SE очень скромные: основная разрешением 8 Мп и фронтальная на 5 Мп. Запись видео в обоих случаях возможна только в 1080p@30fps. Конечно, ни для каких серьезных целей такие камеры не подойдут, но сделать снимок какого-то документа или поговорить по видеосвязи можно.

И наконец автономность: батарея емкостью 8000 мАч обеспечит около одного дня активного использования. Мощность зарядки всего 10 Вт, поэтому планшет заряжается достаточно долго.

Лучший бюджетный планшет Xiaomi Redmi Pad SE ﻿Оценки Камеры: 8/10 Игровая производительность: 7/10 Экран: 7/10 Автономность: 8/10 Скорость зарядки: 5/10 ﻿ Плюсы + Алюминиевый корпус + Есть версия с 8 ГБ ОЗУ + Наличие аудиоджека и слота для SDXC + Доступная цена Минусы - Низкая мощность зарядки - Не поддерживается SIM -карта ﻿- Слабые камеры

4/128 - від 6 750 грн

Выводы

Давайте подведем быстрые итоги и определим лучшие планшеты по определенным критериям:

Лучший планшет с огромным экраном в 2023 году – Xiaomi Pad 6 Max 14 .

Лучший флагманский планшет в 2023 году – Samsung Galaxy Tab S9+ .

Лучший планшет с iOS в 2023 году – Apple iPad Pro 11 (2022) .

Лучший среднебюджетный планшет в 2023 году – OnePlus Pad .

Лучший бюджетный планшет с LTE в 2023 году – Realme Pad 2 .

Лучший планшет по самой низкой цене в 2023 году – Xiaomi Redmi Pad SE .

Поделитесь в комментариях, какой планшет из сегодняшнего рейтинга вам понравился больше всего. До встречи!