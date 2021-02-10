Лучший недорогой аналог AirPods - OPPO Enco Air 3 отдают всего за 1 590

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Топовые наушники вкладыши в сегменте до $50

Беспроводные наушники стали практически обязательным аксессуаром для всех пользователей современных смартфонов. И если внутриканальными вариантами засыпаны все магазины, то качественных наушников вкладышей на рынке не так уж много. Одной из таких недорогих, но качественных моделей является OPPO Enco Air 3.

Наушники получили 13.4-миллиметровые драйверы, защиту IP54 и полупрозрачный кейс с очень интересным дизайном для подзарядки. Подключение Oppo Enco Air 3 к смартфонам и другим источникам звука осуществляется с помощью технологии Bluetooth 5.3, а для передачи музыки используются кодеки SBC и AAC. На выбор есть три пресета эквалайзера и звук здесь как для наушников-вкладышей на очень высоком уровне.

Новинка может похвастаться задержкой 47 мс в специальном игровом режиме и функцией объемного звучания OPPO Alive Audio. Enco Air 3 поддерживает технологию быстрого сопряжения Google Fast Pair и может подключаться одновременно к двум устройствам. Относительно автономности ее хватит до 6 часов. Зарядный чехол увеличит этот показатель до 25 часов. Управляются наушники с помощью сенсорных панелей.

Микрофоны тоже достаточно неплохие, нельзя сказать, что собеседник будет слышать вас кристально чисто, но система шумоподавления работает хорошо и вас будут прекрасно понимать почти в любых условиях. Ну и такой форм-фактор удобен для длительного ношения и не вызывает дискомфорта даже при длительном использовании.

Сейчас их можно приобрести по очень приятной цене в Интернет-магазине Andro-price всего за 1590 гривен. Ссылки для покупки оставлю ниже текста:





OPPO Enco Air 3 - 1590 гривен



Все наушники упакованы, новые и с гарантией. Посмотреть краткий обзор на них можно по этой ссылке .

Удачных вам покупок и мирного неба над головой!

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