Назвали емкость аккумуляторов Redmi K50 и Redmi K50 Pro

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Redmi K50 Pro получит батарейку рекордной емкости среди всех актуальных смартфонов компании

В конце нынешнего года или в начале следующего Xiaomi представит новую серию Redmi K50. Как и ранее одной из прокаченных моделей станет Redmi K50 Pro+, которая должна получить новый флагманский чип от Qualcomm. Тогда как «прошка» сможет похвастаться более емким аккумулятором.

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Пришло сообщение, что Redmi K50 удостоится батарейки емкостью 5160 мАч, тогда как у Redmi K50 Pro предложат источник питания на 5500 мАч. Если это предсказание сбудется, то «прошка» станет актуальным смартфоном компании с самой емкой батарейкой. Ранее аналогичным аккумулятором на 5500 мАч обладал планшетофон Xiaomi Mi Max 3.

По тем слухам, которые ранее циркулировали в сети, в рамках новой серии дебютирует три модели Redmi K50, Redmi K50 Pro и Redmi K50 Pro+. Первые две новинки должны получить процессор Snapdragon 888, а старшая — Snapdragon 898.

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Базовая модель серии должна предложить в качестве главного датчика в основной камере сенсор на 48 Мп, а у Pro-версии будет модуль на 50 Мп. Redmi K50 Pro+ должен получить в качестве ключевого сенсор на 108 Мп и мощность быстрой зарядки составит 100 Вт.

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Источник: notebookcheck