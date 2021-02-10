Назван самый популярный iPhone первого квартала 2022 года

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Фаворитом стал iPhone 13

Когда Apple представила серию iPhone 13, нашлось немало тех, кто предрек ей неминуемый провал. Но прорицатели не взяли в расчет то, что у компании имеется большая армия адептов, которые на ура принимают любые новинки без оглядки на отсутствие значимых изменений и что есть другой, параллельный мир Android, где есть варианты поинтереснее и доступнее.

Маркетологи, магия Apple и iOS делают свое дело. Линейка iPhone 13 активно раскупается. Так, по подсчетам специалистов компании Consumer Research Intelligence Partners (CIRP), по итогам первого квартала 2022 года «тринадцатки» демонстрируют отличные результаты продаж, ставя рекорды на фоне прошлых кварталов и серий.

Они пришли к выводу, что за первые три месяца нынешнего года 3/4 всех проданных айфонов пришлись на модели серии iPhone 13. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года на устройства линейки iPhone 12 пришлось 61% всех реализованных «яблочных» мобильных устройств.

Наибольшим спросом в первом квартале нынешнего года пользовался iPhone 13, на который пришлось 38% всех проданных айфонов. Аутсайдером стал iPhone 13 mini, доля которого составила всего 3% от всего объема реализованных iPhone за этот период времени.

Что касается iPhone 11, iPhone XR и iPhone SE 2020, то они совокупно взяли долю 15% всех реализованных айфонов за первый квартал 2022 года. Отметили эксперты закономерность, что пользователи все охотнее и чаще стали обновлять свои iPhone.

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Источник: macrumors