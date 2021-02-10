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Фанатам компании пора планировать свой бюджет на покупку

Вот уже несколько дней в сети только и разговоров, что о новых смарт-часах Google Pixel Watch. Это и не удивительно. До этого момента в модельном ряду Google не было умных часов, а теперь компания готовится показать миру, каким она видит эталонный носимый гаджет с Wear. Обещанная новинка еще не вышла и должна дебютировать через две недели, а мы уже обладаем информацией, сколько могут за нее запросить.

Авторитетное издание Phonearena поведало, что Google Pixel Watch могут выйти в двух версиях с разными размерами корпуса и предложат минимум четыре расцветки для ремешков. Что касается стоимости, то нас ориентируют на то, что прайс может составить от $300 до $400. И это уровень топовых решений от Apple и Samsung. Очевидно, что Pixel Watch станут позиционировать как премиальное решение и такие смарт-часы не могут стоить дешево.

Из интересного — источник не исключает возможность появления в будущем Pixel Watch Fit с акцентом на функции, позволяющие отслеживать физическую активность и состояние здоровья. Такой гаджет вполне может предложить функцию ЭКГ. Возможно, какая-то ясность с выпуском гаджета появится на конференции Google I/O, которая пройдет 11-12 мая. Там компания должна показать смарт-часы и может посвятить в свои планы относительно развития сегмента носимой электроники.

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Источник: phonearena