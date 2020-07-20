Названа цена OnePlus Nord, и она многих может устроить

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Еще весной мы ждали премьеру бюджетного смартфона OnePlus. Но она не случилась и многие почувствовали горечь разочарования. На деле оказалось, что компания решила приберечь, пожалуй, один из главных анонсов этого года на лето и уже завтра состоится релиз OnePlus Nord. С его приходом компания рассчитывает на солидные продажи и рост армии своих поклонников.

Характеристики и прайс

До презентации остались считанные часы и о новинке известно все. Точнее практически все. Если с характеристиками есть полная ясность, то с ценником сохраняется неопределенность. Со своей стороны, компания лишь ограничилась обещанием, что он не будет выше $500.

Накануне презентации сетевые источники подтвердили ключевые характеристики OnePlus Nord, а также назвали цену. Так, подтверждается наличие чипа Snapdragon 765G, сдвоенной фронталки 32 Мп + 8 Мп, AMOLED‑дисплея диагональю 6,44 дюйма и четверной тыльной камеры 48 Мп + 8 Мп + 8 Мп + 2 Мп. В своем топовом исполнении смартфон должен предложить 12 Гб оперативной памяти и 256 Гб постоянной.

Самое интересно, что смартфон может стоить всего 24 999 индийских рупии или $335. И это адекватный ценник за аппарат с таким набором характеристик от OnePlus. А сбудется ли это предсказание, узнаем уже завтра.

Источник: twitter