Названа дата анонса Huawei P50

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Huawei P50 могут представить 29 июля

До того, как Huawei попала в «жернова» санкций США, ее флагманы серий P и Mate с завидной регулярностью признавались одними из лучших. Отличные фотовозможности, нетипичный дизайн и топовая начинка — все это делало их привлекательным выбором для тех, кто хотел премиальные камерофоны. Будут ли такими аппараты линейки Huawei P50 — большой вопрос. Возможно, ради своего финального аккорда в флагманском сегменте компания поднатужится и предложит все лучшее, на что она способна в нынешних условиях.

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Ранее в сети появились слухи, что релиз Huawei P50 отложен на сентябрь, но, возможно, эта информация не отвечает реальному положению дел. Сразу несколько сетевых информаторов через сеть Weibo сообщили о том, что серия может быть представлена в июле и предполагаемая дата релиза — 29 июля.

По имеющимся сведениям, Huawei P50 получит дизайн, который мы уже видели в семействе Honor 50. В частности, на тыльной стороне установят овальный блок основной камеры, вмещающий две окружности с датчиками изображения.

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Последние слухи указывают на то, что новинки получат OLED-панели с повышенной герцовкой, фирменную операционку HarmonyOS, аккумуляторные батареи емкостью не менее 4000 мАч и быструю зарядку мощностью не менее 66 Вт. Камера Huawei P50 должна получить новый датчик Sony IMX707 или Sony IMX700 разрешением 50-мегапикселей. Это будет сенсор, предлагающий крупные пиксели, его оптический формат составит 1/1,18 дюйма. Есть основания полагать, что сотрудничество с Leica подошло к концу и флагманы компании не получат оптику этой немецкой компании.

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Источник: mydrivers