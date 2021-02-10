Названа дата анонса и характеристики Samsung Galaxy F23

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Обычный среднего класса аппарат

На следующей неделе должны представить смартфон Samsung Galaxy F23. Если верить торговой площадке Flipkart, то анонс устроят в Индии 8 марта. Помимо даты выхода новинки, продавец еще и выложил ряд характеристик, которыми она будет обладать.

По его данным Samsung Galaxy F23 получит аппаратную платформу Snapdragon 750, 6 Гб оперативной памяти и операционную систему Android 12 с оболочкой One UI. Что касается объема постоянной памяти, то можно предположить, что в зависимости от версии он будет 64/128/256 Гб.

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Смартфону приписывают 3,5 мм разъем для наушников, порт USB Type-C, микрофон и аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч. О быстрой зарядке ничего не сказано и, скорее всего, ее мощность составит не более 15 Вт. Samsung Galaxy F23 предложит AMOLED-экран диагональю 6,4 дюйма с частотой обновления 120 Гц. Поверх него установят закаленное стекло Gorilla Glass пятого поколения. Что со стоимостью Samsung Galaxy F23, тот тут никакой информации нет.

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Источник: flipkart