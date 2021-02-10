Названы цены на Realme 9i в Европе

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На старте продаж ценник вполне гуманный

На этой неделе был представлен Realme 9i, дебютировавший первым в новой линейке Realme 9. На этот раз компания решила стартовать не с рынка Индии или Китая, а Вьетнама. Многие были неприятно удивлены тем ценником, который компания установила за новинку. Так, за Realme 9i с 6/128 Гб памяти необходимо отдать $286.

Но это во Вьетнаме? А каким будет прайс для всего остального мира? Будет ли он таким же высоким? Известный сетевой информатор Судханшу Амборхе поделился имеющейся информацией о ценниках на Realme 9i в Европе. По его данным новинку будут предлагать в двух модификациях памяти 4/64 Гб и 4/128 Гб, за которые на старте продаж намерены просить $149 и $169 соответственно.

По завершении первой волны продаж ценник поднимется до отметки $199 и $229 соответственно. О перспективах появления модификации с 6/128 Гб ничего неизвестно. Но с оглядкой на прайс младших версий, можно предположить, что цена на нее вполне может быть в районе $250.

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Напомним, что в арсенале процессор Snapdragon 680, 90-герцовый дисплей диагональю 6,6 дюйма разрешением FullHD+, батарея емкостью 5000 мАч с быстрой 33-ваттной зарядкой, селфи-модуль на 16 Мп и тройная тыльная камера 50 Мп + 2 Мп + 2 Мп.

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Источник: twiiter