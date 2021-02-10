Названы самые популярные браузеры в мире по итогам апреля

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Google Chrome безусловный лидер

Аналитическое агентство StatCounter выяснило каким браузером пользовалось большинство людей в мире в апреле нынешнего года. Причем речь пойдет как о настольных решениях, так и о версиях для мобильных устройств.

Эксперты выяснили, что на рынке мобильных браузеров уверенно лидирует Google Chrome. Более половины, а это 63,57% пользователей предпочитают работать с браузером от Google. На втором месте оказался Apple Safari — 24,82%. Простой подсчет показывает, что почти 90% всех пользователей предпочитают использовать для веб-серфинга Chrome и Safari. Оставшиеся 10% поделили между собой Samsung Internet, Opera и UC Browser.

На компьютерах пользователи также охотнее всего прибегают к помощи Google Chrome, на который приходится 66,64%. Чуть более 10% предпочитают работать с Microsoft Edge и позволили этому браузеру взять «серебро». Аналитики пришли к выводу, что браузер от Microsoft потихоньку обретает популярность. Пусть медленно, но за семь лет с момента своего появления он набрал обороты и развивается.

На третьем месте оказался браузер Apple Safari с результатом 9,61%, четвертую строчку отдали Mozilla Firefox (7,86%) и замкнул пятерку браузер Opera (2,43%).

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Источник: StatCounter