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Названы сроки выхода стабильной версии One UI 4.0

14.10.2021 268 0

Не позднее декабря One UI 4.0 в своей финальной сборке доберется до флагманов Galaxy S21 на домашнем рынке

В сентябре Samsung выпустила первую бета-версию фирменной прошивки One UI 4.0 на базе Android 12. А уже в начале октября пришла весть о выходе второй бета-версии четвертой версии оболочки. Перечень устройств, которые стали участниками первого этапа тестирования ПО, ограничен флагманами серии Galaxy S21.

 

Названы сроки выхода стабильной версии One UI 4.0 – фото 1

 

Компания предпочитает не озвучивать сроки выхода стабильной версии One UI 4.0 на основе Android 12. Но модератор сообщества Galaxy S внес определенную ясность с тем, когда можно ждать финального апдейта. Отвечая на вопрос о сроках выхода стабильной сборки One UI 4.0 на базе Android 12, он заявил, что она появится не позднее декабря нынешнего года.

 

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Но стоит понимать один момент. Модератор говорил исключительно о флагманах серии Galaxy S21 и применительно к рынку Южной Кореи. Глобальная версия прошивки появится позже.

Бета-версии One UI 4.0 еще предстоит пройти долгий путь до выхода стабильной сборки. Samsung необходимо исправить многие проблемы и баги в прошивке, а на это уйдет определенное время. Компанию еще ждет этап бета-тестирования One UI 4.0 для других устройств. Поговаривают что уже активно идет разработка новой оболочки для моделей серий Galaxy S20 и Galaxy Z.

 

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Источник: tizenhelp

One UI 4.0 Samsung
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 14.10.2021

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Названы сроки выхода стабильной версии One UI 4.0