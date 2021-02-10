Названы сроки выхода стабильной версии One UI 4.0

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Не позднее декабря One UI 4.0 в своей финальной сборке доберется до флагманов Galaxy S21 на домашнем рынке

В сентябре Samsung выпустила первую бета-версию фирменной прошивки One UI 4.0 на базе Android 12. А уже в начале октября пришла весть о выходе второй бета-версии четвертой версии оболочки. Перечень устройств, которые стали участниками первого этапа тестирования ПО, ограничен флагманами серии Galaxy S21.

Компания предпочитает не озвучивать сроки выхода стабильной версии One UI 4.0 на основе Android 12. Но модератор сообщества Galaxy S внес определенную ясность с тем, когда можно ждать финального апдейта. Отвечая на вопрос о сроках выхода стабильной сборки One UI 4.0 на базе Android 12, он заявил, что она появится не позднее декабря нынешнего года.

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Но стоит понимать один момент. Модератор говорил исключительно о флагманах серии Galaxy S21 и применительно к рынку Южной Кореи. Глобальная версия прошивки появится позже.

Бета-версии One UI 4.0 еще предстоит пройти долгий путь до выхода стабильной сборки. Samsung необходимо исправить многие проблемы и баги в прошивке, а на это уйдет определенное время. Компанию еще ждет этап бета-тестирования One UI 4.0 для других устройств. Поговаривают что уже активно идет разработка новой оболочки для моделей серий Galaxy S20 и Galaxy Z.

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Источник: tizenhelp