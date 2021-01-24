Не покупайте это никогда!

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Дичь рынка носимой электроники: Kospet Prime 2

Компания Kospet трудится в нише носимой электроники даже позиционирует себя как производителя часов высокого класса, предлагая «наиболее востребованные решения». Правда, вот по заявкам кого были созданы Kospet Prime 2, остается загадкой. «Сильная исследовательская команда» спроектировала эти гигантские Android смарт-часы, предложив в них поворотную камеру. Сильный прорыв или уберите эту дичь?

Выглядит носимый гаджет диковато: огромный корпус и солидный вес. Как это носить в течение всего дня? Размер и вес часов дают о себе знать уже сразу и сложно отделаться от ощущения, что на руке находятся куранты.

Чем порадовали часы, так это дисплеем и к качеству его исполнения вопросов нет. Сенсорная панель работает отзывчиво, без лишних вопросов. Есть откидная камера, которую можно использовать для конференций и видеозвонков. Kospet Prime 2 подойдут для работы в качестве фитнес-трекера при условии, конечно, что пользователь будет готов терпеть все неудобство нахождения такого огромного гаджета на руке. Но вот нырять и даже попадать под дождь с ними точно не стоит, водозащита не заявлена.

Отсутствие NFC, часто «отваливающийся» GPS, корявый перевод и проблемы в работе с приложениями вряд ли порадуют обладателя этого дешевого гаджета. А автономность работы гаджета можно охарактеризовать «ее там нет», уже очень недолго он живет. И последний «гвоздь» в «крышку гроба» этого устройства — его цена в $200. И на «сладкое» в ролике краш-тест с «убиением» Kospet Prime 2. Покойся с миром…