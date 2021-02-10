Не упусти шанс купить Realme C21, Poco X3 Pro и наушники BlitzWolf AIRAUX по наименьшей цене

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Прибарахлимся: есть возможность прикупить выгодно Realme C21, Poco X3 Pro и наушники BlitzWolf AIRAUX

Весенние скидки на электронику стартовали. Несмотря на суровые реалии нашего рынка, живущего в условиях кризиса и дефицита комплектующих, возможность сэкономить есть. Не верите — заглядывайте почаще на просторы нашего Telegram-канала Andro price. Там вы найдете немало товаров, которые можно прикупить по скидкам и используя промокоды, позволяющие снизить ценники до возможных минимальных величин. Сегодняшний день не стал исключением. Нашли оптимальные цены на смартфоны и наушники.

Realme C21

Характеристики: Helio G35, 6.5" HD+, камера 13MP, 5000мАч, 4/64 Гб

Цена: RU $127,15/$129,99 UA - https://lite.al/jPN4l

Промокод "P3XCNVAQ" RU

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BlitzWolf AIRAUX - беспроводные наушники

Характеристики: AA-ER1, Bluetooth 5.0, RGB, 300мАч

Цена: $14,99 - https://lite.al/ARh-l

Промокод "A8PYRTEBMEIF"

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Poco X3 Pro

Добавляйте в корзину и оплачивайте 29 марта!

Характеристики: Snapdragon 860, IPS 6.67" (Full HD+) 120 Hz, 5160 мАч, быстрая зарядка 33Вт, NFC, IP53, 6/128 Гб

Ожидаемая цена: $184,81 (14 100 руб) RU/$188 UA - https://lite.bz/jSjqz

Промокод "SHUTIM1000"RU/"ALIAN11"UA

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