Не везде из комплекта поставки Samsung Galaxy S21 уберут зарядку

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Samsung все еще решает, кому дать зарядку вместе с Galaxy S21, а кого вынудят приобщиться к делу заботы о природе

На этой неделе вышла серия Samsung Galaxy S21 и произошло это на месяц раньше обычного срока. По факту количество новшеств по сравнению с предшественниками, минимальное. Небольшое число «отклонений» только подтверждает то, что развитие технологий проходит достаточно вяло и большого скачка ждать не стоит.

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Но есть одна деталь, которая стала заметной и спорной — изъятие из комплекта поставки Galaxy S21 зарядного устройства. Здесь тоже сослались на заботу об окружающей среде. Но, если Apple постаралась стать законодателем моды в этом вопросе, то Samsung решила спрятаться за спины пользователей. Дескать мы изучили поведение потребителей и обнаружили, что им не нужны новые зарядки, когда есть старые и мы с ними солидарны. А исчезновение комплектного адаптера — это лишь желание поддержать сообщество.

Правда, поддержка избирательная и есть страны, где с экологией все в порядке, там подобная забота излишняя. Именно так можно трактовать информацию, что на рынке Китая Samsung будет продавать Galaxy S21 в комплекте с зарядным устройством. А вот что касается Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra то тут нет никакой ясности, положен им будет зарядник в Китае или нет.

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Где еще Samsung готова наносить вред экологии, так это Гонконг. Так, компания подтвердила, что в Гонконге Galaxy S21 будет продаваться вместе с комплектной зарядкой, а вот Galaxy S1+ и Galaxy S21 Ultra — нет. Похоже, что южнокорейский гигант все же подходит избирательно по части комплекта поставки. Где-то он готов проявлять большую лояльность по отношению пользователей и в этом случае плевать на «идеалы заботы об экологии».

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Источник: mysmartprice