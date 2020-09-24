Неубиваемый Lightning-кабель для iPhone 12 показали на фото

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В сеть выложили снимки Lightning-кабеля для iPhone 12 в неубиваемом исполнении

В коробочке с iPhone 12 пользователи могут не найти зарядного адаптера, но кое-что интересное их все же может ждать. Ребята из Apple создали очередной «шедевр» и это неубиваемый кабель Lightning — USB-C. Почти наверняка на этом аксессуаре компания постарается сделать хайп и будет преподносить долговечность «родного» кабеля нового поколения как нечто фантастическое. Обязательно расскажут, что создан новый кабель с заботой об окружающей среде и отчасти будут правы.

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Сегодня в сеть выложили фото с неубиваемым Lightning-кабелем. А сделал это инсайдер с ником MR White и снимки появились на его странице в Twitter. Контакты выполнены из серебра с антикоррозионным покрытием из рутения и родия, а оплетка выполнена из сверхпрочных нитей серого цвета. В таком исполнении кабель проживет долго и вскоре жалобы владельцев «яблочной» продукции на недолговечность кабеля уйдут в прошлое.

Напомним, что коннектор Lightning был представлен публике в сентябре 2012 года одновременно с анонсом iPhone 5. Правда, очень скоро пользователи обнаружили один серьезный недостаток аксессуара — он очень быстро приходил в негодность. Но это не мешает компании «держаться» за Lightning несмотря на то, что многие говорят о том, что с этим стандартом пора завязывать и переходить на USB-C.

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Источник: twitter