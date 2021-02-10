Неужели Oneplus прекратит сотрудничать с Hasselblad?

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На это указывают последние утечки

В прошлом году компания Oneplus начала сотрудничество с немецким производителем оптики Hasselblad в надежде совершить скачек в качестве мобильной фотографии, как в свое время это сделали Leica и Huawei. Но, к сожалению, названия именитого бренда на задней крышке недостаточно, и пользователи не ощутили большого улучшения в качестве фото. А не так давно появились рендеры нового смартфона от OnePlus.

Это будет флагман компании, предположительно, OnePlus 10 или 10t. Новинка получит 120-герцовый amoled-экран диагональю 6,7дюйма и разрешением FulllHD+. В качестве аппаратной платформы будет выступать топовый Snapdragon 8 plus gen1. А за автономность смартфона будет отвечать батарейка на 4800 мАч, ёмкость которой можно быстро восполнить с помощью быстрой 150-ваттной зарядки.

Дизайн новинки почти полностью копирует дизайн уже хорошо известного нам OnePlus 10 pro. Исключением является вспышка, которая переехала повыше, и маркировка Hasselblad, пропавшая в новой модели. Неужели компании прекратили сотрудничество? Есть несколько вариантов происходящего:

Компания OnePlus решила оставить шильдик Hasselblad только для "прошек";

Право на сотрудничество с Hasselblad "отжала" материнская компания Oppo для моделей серии find x;

Компании Oppo (частью которой и является OnePlus и Hasselblad полностью отказались от сотрудничества.

Какой из этих вариантов окажется верным, покажет только время.

Источник: https://www.phonearena.com/