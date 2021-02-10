Невероятная распродажа Samsung Galaxy S21: Компактный флагман отдают всего за 10 860

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Компактный флагман по сладкой цене

На сегодняшний день компактные смартфоны найти все труднее. И если дорогостоящие флагманские устройства с небольшой диагональю найти еще можно, то в бюджетном сегменте сейчас выпускают исключительно "лопаты". Поклонников компактных смартфонов достаточно много и когда они ищут себе качественный смартфон выбор у них небольшой.

Одним из неплохих вариантов в подобной ситуации являются прошлогодние флагманы такие как Samsung Galaxy S21, которые сбросили в цене, но до сих пор имеют очень неплохие характеристики. Galaxy S21 имеет Full HD+ Amoled дисплей с диагональю 6.2 дюйма и достаточно компактные габариты.

Флагманский чип Snapdragon 888 уже нельзя назвать очень мощным, но его производительность все равно выше того же Dimensity 1080 или Snapdragon 778 и позволяет быстро работать любым приложениям и интерфейсу. В игры можно играть все, но в требовательных нужно снизить настройку графики.

Также смартфон имеет очень хороший набор камер. Основную на 12 Мп с оптической стабилизацией, Телемодуль на 64 Мп с 3x гибридным приближением и OIS, а также 12 Мп сверхширокоугольный сенсор. По сравнению с бюджетными устройствами мы тоже получим очень хорошие результаты фото и тем более видео.

Аккумулятор на 4000 мАч для компакта тоже неплохо. Быстрая зарядка на 25 Вт на сегодняшний день далеко не рекордная скорость, но здесь присутствует беспроводная зарядка на 15 Вт, чего нет ни в одном среднебюджетном смартфоне. Операционная система современная Android 13 с фирменной оболочкой One UI 5.1 и она должна получить даже Android 14.

Качественный звук из динамиков, линейный вибромотор и флагманские материалы корпуса также добавляют пару баллов в копилку этого устройства. И сейчас этот смартфон отдают на Aliexpress всего за 10860 грн ($290) за версию 8/128ГБ. Это и еще много выгодных предложений вы сможете найти в нашем телеграмм-канале andro-price (Aliexpress) по ссылке ниже:

Samsung Galaxy S21 8/128 ГБ - 10860 грн ($290)

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Также следует иметь в виду, что при покупке товаров стоимостью свыше 150 Евро, на него может быть наложена пошлина в размере примерно 33% от суммы, превышающей 150 Евро. Удачных вам покупок и мирного неба над головой.

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