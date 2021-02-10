В скором времени Google Chrome может добавить функцию обмена паролями между пользователями: теперь еще удобнее

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Полезные функции станут еще удобнее

Хотя Chrome позволяет сохранять пароли в менеджере паролей Google, доступ к этим сохраненным данным другим аккаунтам невозможно. Похоже, Google готовит частичное решение этой проблемы.

Эксперт по браузерам Leopeva64 нашел доказательства появления новой функции обмена паролями в Chrome. Сначала пользователи смогут делиться паролями с другими членами семейной группы Google. Это означает, что если вы пользователь Chrome и хотите поделиться своими паролями с другими, вы можете сделать это, создав семейную группу до шести участников.

Когда функция обмена паролем в Chrome заработает, вы заметите новую кнопку совместного доступа в менеджере паролей в учетных данных, которыми вы хотите поделиться. После нажатия кнопки в диалоговом окне отобразятся участники семейной группы Google, и вы сможете поделиться паролем с любым из этих участников.

Если у вас нет семейной группы, диалоговое окно сообщит вам, что общий доступ к паролю возможен только для семейных групп, и предложит создать его.

Тем не менее, было бы приятно видеть эту функцию открытой для других способов обмена — например, обмена паролями с рабочей и домашней электронной почтой, даже если эти аккаунты не относятся к одной семейной группе. Наконец, общий доступ к паролям является одной из функций, которая привлекает людей к одним из лучших программ для управления паролями за пределами экосистемы Google.

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Источник: androidpolice



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