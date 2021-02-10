Незачет! У Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro выявились первые проблемы на старте продаж

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Оказывается, дисплеи флагманов проблемные

Продажи Google Pixel 6 и Pixel 6 Pro стартовали на этой неделе — и сразу же на форумах по интересам появились жалобы. Еще ни один запуск новых Pixel-фонов не проходил гладко, всегда вылезали какие-то проблемы. Что не так на этот раз с новыми смартфонами от Google?

Целый ряд пользователей заметили странное поведение дисплея, который мерцает или «зеленеет». Так, владельцы новеньких Pixel 6 Pro отмечают, что мерцание появляется при нажатии на кнопку питания. Другие заметили появление зеленоватого оттенка, который, кстати, не в диковинку на OLED-панелях. На такой дефект не раз жаловались пользователи тех же флагманов Samsung. Компания объясняла, что такое поведение норма для такого типа матрицы. Зеленый оттенок был замечен ранее на моделях Pixel 5a и Pixel 4 XL.

Но куда более странной выглядит проблема с битыми пикселями, которые образовались вокруг выреза под фронталку. В итоге образуется эффект смещенного выреза для селфи-камеры. В сети уже успели прозвать дефект «эффектом дырокола».

Стоит сказать, что на данный момент говорить о том, что дефекты носят массовый характер, преждевременно. Первые покупатели только начали получать Pixel 6 и их количество невелико. Но первые негативные отзывы заставляют строить предположения, что новинки получилсь проблемными. На данный момент Google ситуацию не прокомментировала, но аппарат с битыми пикселями вокруг фронталки оперативно заменили.

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Источник: mydrivers