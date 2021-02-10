NFC-терминал Fondy – простой и быстрый способ принимать платежи

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Платежный терминал в смартфоне за несколько шагов

Смартфон с NFC-терминалом – самый легкий способ принимать оплату покупок или услуг. Владельцу смартфона с NFC не нужно арендовать или покупать новое устройство: надо только установить программу Fondy Terminal и выполнить несколько простых настроек. NFC-терминал Fondy работает на смартфонах с Android 8.0 и выше.

Сейчас, во времена быстрой цифровизации нашей жизни, безналичные расчеты стали не просто приятным бонусом для любого бизнеса, а реальной необходимостью. Без такой возможности вы можете потерять клиента, который просто забыл кошелек в машине и решил совершить спонтанную покупку. Также это избавляет от постоянной проблемы с отсутствием сдачи и мелочей в кассе.



По сравнению с обычным POS-терминалом мобильное решение от Fondy имеет множество преимуществ:

Компактность – смартфон меньше любого отдельного терминала и всегда рядом

Выгодность – никакой арендной платы, только 1,5% от транзакций

Удобство – доступный интерфейс, простая настройка, легкое подключение торговых точек и кассиров

Универсальность – поддержка нескольких способов оплаты и получения чеков

Безопасность – многоуровневая защита благодаря сотрудничеству с Visa



Что умеет NFC-терминал Fondy?



Программа позволяет принимать оплату во время личного контакта с помощью смартфона или банковской карты. Fondy Terminal предоставляет ссылки для оплаты, которые можно отправить в мессенджер или по e-mail. Чеки об оплате можно также отправить на почту или предоставить в виде QR-кода.



История платежей с удобным поиском и фильтрами сохраняет детали операций и обеспечивает мгновенный возврат средств в случае необходимости. Мобильный NFC-терминал не требует использования сторонних инструментов учета.



Подсчет дохода за выбранный период времени и среднего размера чека, а также использование статусов платежей помогают лучше ориентироваться в собственном бизнесе.



Как пользоваться NFC-терминалом?



Программа Fondy Terminal доступна в Google Play. Сайт платежного сервиса Fondy предоставит простые, краткие и исчерпывающие инструкции по настройке и использованию терминала. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать больше.﻿