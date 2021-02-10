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NFC-терминал Fondy – простой и быстрый способ принимать платежи

18.08.2023 93 0

Платежный терминал в смартфоне за несколько шагов

 

Смартфон с NFC-терминалом – самый легкий способ принимать оплату покупок или услуг. Владельцу смартфона с NFC не нужно арендовать или покупать новое устройство: надо только установить программу Fondy Terminal и выполнить несколько простых настроек. NFC-терминал Fondy работает на смартфонах с Android 8.0 и выше.

 

Сейчас, во времена быстрой цифровизации нашей жизни, безналичные расчеты стали не просто приятным бонусом для любого бизнеса, а реальной необходимостью. Без такой возможности вы можете потерять клиента, который просто забыл кошелек в машине и решил совершить спонтанную покупку. Также это избавляет от постоянной проблемы с отсутствием сдачи и мелочей в кассе.

 

NFC терминал


По сравнению с обычным POS-терминалом мобильное решение от Fondy имеет множество преимуществ:

 

  • Компактность – смартфон меньше любого отдельного терминала и всегда рядом
  • Выгодность – никакой арендной платы, только 1,5% от транзакций
  • Удобство – доступный интерфейс, простая настройка, легкое подключение торговых точек и кассиров
  • Универсальность – поддержка нескольких способов оплаты и получения чеков
  • Безопасность – многоуровневая защита благодаря сотрудничеству с Visa


Что умеет NFC-терминал Fondy?


Программа позволяет принимать оплату во время личного контакта с помощью смартфона или банковской карты. Fondy Terminal предоставляет ссылки для оплаты, которые можно отправить в мессенджер или по e-mail. Чеки об оплате можно также отправить на почту или предоставить в виде QR-кода.

 

NFC терминал


История платежей с удобным поиском и фильтрами сохраняет детали операций и обеспечивает мгновенный возврат средств в случае необходимости. Мобильный NFC-терминал не требует использования сторонних инструментов учета.

 

NFC терминал


Подсчет дохода за выбранный период времени и среднего размера чека, а также использование статусов платежей помогают лучше ориентироваться в собственном бизнесе.


Как пользоваться NFC-терминалом?


Программа Fondy Terminal доступна в Google Play. Сайт платежного сервиса Fondy предоставит простые, краткие и исчерпывающие инструкции по настройке и использованию терминала. Перейдите по этой ссылке, чтобы узнать больше.﻿

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 18.08.2023
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NFC-терминал Fondy – простой и быстрый способ принимать платежи