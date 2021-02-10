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Привет, друзья! Спешим вас порадовать приятной новостью. Телефон Nothing Phone 1 сейчас можно приобрести по очень выгодной цене. Все мы знаем, что из-за войны посылки с AliExpress доставляются довольно долго, а в некоторые города доставка вообще невозможна. В украинских магазинах новинки появляются с опозданием, да и цена на них завышена. Гораздо выгоднее – приобрести мобильное устройство в надежного продавца, которого мы можем с уверенностью рекомендовать.

За сколько можно купить новый Nothing Phone 1

Не так давно у нас выходил подробный обзор смартфона Nothing Phone 1. Там мы рассказали о сильных и слабых сторонах данной модели. Если вкратце, то это стильный аппарат с отличной производительностью и флагманскими камерами.

На борту установлен Snapdragon 778G+, OLED-экран обновляется с частотой 120 ГГц, а основная камера имеет два 50-мегапиксельных сенсора. Смартфон работает на базе Android 12, также производитель обещает несколько лет обновлений и патчей безопасности. Добавим сюда еще стереодинамики и беспроводную зарядку – и получается отличный субфлагман, выполненный в стиле iPhonе.

Используя промокод «Andro news», вы можете приобрести Nothing Phone 1 в черном цвете и в версии 12/256 ГБ за 26 000 грн. Обычная цена составляет 28 099 грн. Это наиболее низкая стоимость в Украине. Телефоны абсолютно новые, с полной комплектацией и гарантией. Рекомендуем дополнительно купить мягкое защитное стекло, перейдя по ссылке.

Заказ можете оформить по телефону: +380956215372, или же написать в Telegram-канал @andro_phones. Предпочитаете OLX-доставку – тогда вам сюда. Надежность продавца мы гарантируем, поэтому при желании скидывайте предоплату. Не забудьте использовать наш промокод ««Andro news»»: без него акционная цена (26 000 грн) действовать не будет!