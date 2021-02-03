Низкая цена на Poco M3, Redmi Note 9T 5G и наушники 1more Piston Fit

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Скидки на Poco M3, Redmi Note 9T 5G и наушники 1more Piston Fit

Сердца многих людей начинают учащенно биться, когда они видят слово «скидка» и чем выше процент ее, тем сильнее становится сердцебиение. Возможность сэкономить сродни эликсиру радости и удовольствия, она заставляет нас действовать и решаться на покупку, которую откладывали в долгий ящик в надежде купить что-то по сниженной цене.

Но не будем слишком углубляться в понятие, что такое «счастье» в виде выгодного шопинга. Наша задача найти предложения от интернет-магазинов, помогающие делать покупки с выгодой для собственного бюджета. Все что удается отыскать, публикуем на просторах Telegram-канала Andro price. С нами вы сможете эффективно экономить. И ниже очередная подборка интересных предложений сегодняшнего дня.

Xiaomi Redmi Note 9T 5G

Характеристики: Dimensity 800U, модуль NFC, стереозвук, 5000 мАч, 4/64 Гб

Цена: $195,27 - https://lite.bz/cOjb6

Купон магазина $35 - http://bit.ly/36E98U5

Poco M3

Характеристики: Snapdragon 662, дисплей 6.53" FullHD+, стереозвук, 6000 мАч, 4/128 Гб

Предложение для РФ

Цена: $146,16 - https://lite.al/JFbGZp

Промокод "P2PEPZFD"

Наушники 1more Piston Fit

Характеристики: E1009, микрофон, длина кабеля 1.25м

Версия: разъём 3.5мм

Цена: $4,74 - https://lite.al/OVL349

Купон магазина $5