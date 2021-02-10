Низкая цена на Realme Buds Air Neo, Oppo A52 и зарядку ORICO

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Приобретай выгодно со скидками наушники Realme Buds Air Neo, Oppo A52 и зарядку ORICO

Не секрет, что скидка, которую дает продавец, это нечто приятное и всегда ожидаемое. Ведь приобретение товара без скидки многими уже воспринимается как нерациональное поведение и излишняя трата средств. Другое дело, что отыскать действительно стоящие предложения по сниженным ценам дело непростое и затратное по времени.

Если вы среди тех, кто предпочитает делать покупки максимально выгодно, но нет времени на поиск выгодных предложений, то рекомендуем вам регулярно посещать Telegram-канал Andro price, где каждый день можно отыскать что-то действительно стоящее и по меньшей цене. Среди вороха предложений мы отыскали три самых любопытных и предлагает присмотреться к ним.

Беспроводные наушники Realme Buds Air Neo

Характеристики: Neo, R1 Headphone Chip, Bluetooth 5.0, двойной микрофон ENC, AAC

Цена: RU $25,75/UA $30,99 - https://lite.al/QWy3t4

Промокод "P2PEPZFD"RU

Автомобильное зарядное устройство с удлинителем ORICO

Характеристики: UCP-5P, 5*USB, 52W, QC 3.0, 12-24V

Версия: USB Charger

Предложение для РФ

Цена: 285,38 руб - https://lite.al/fGTp_

Промокод "AEPLATIT70"

Oppo A52

Характеристики: Snapdragon 665, 6.5" TFT, 5000мАч, Bluetooth 5.0, NFC, 4/64 Гб

Предложение для Украины

Цена: 4 880 грн - https://lite.al/Jr2bYj