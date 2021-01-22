Низкие цены на Poco M3 и Redmi Note 9T 5G

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Успей купить выгодно Poco M3 и Redmi Note 9T 5G

Новогодние и рождественские распродажи уже позади, торговые сети и интернет-магазины только сейчас начали понемногу включаться в новый сезон скидок. Сейчас покупатели ждут поступления новых товаров на полки магазинов, поэтому покупательская способность немного спала. Все это заставляет продавцов искать пути как продать имеющийся товар. Наиболее действенный способ привлечь лояльную аудиторию — предложить скидку.

И дальше продолжать удерживать прошлогодний ценник не выгодно продавцам, ведь привлекательность товара упадет с появлением новинок в ассортименте. Поэтому все больше на просторах интернет-магазинов появляются выгодные предложения, позволяющие сэкономить на покупках. Большинство из актуальных акций вы найдете на просторах Telegram-канала Andro price, а мы расскажем о трех наиболее выгодных.

Redmi Note 9T 5G

Характеристики: Dimensity 800U, модуль NFC, стереозвук, 5000 мАч

Версия: 4/64 Гб

Цена: $189,27 - https://bit.ly/39T0aDs

Купон магазина $41

Версия: 4/128 Гб

Цена: $229,13 - https://bit.ly/3qNBVgN

Купон магазина $51

POCO M3

Характеристики: Snapdragon 662, дисплей 6.53" FHD+, стереозвук, 6000 мАч, 4/128 Гб

Цена: $149/$151,11 - https://lite.bz/-8Zof

Промокод "M3YOUSEE20"

Комплект из пяти каблей Blitzwolf

Характеристики: BW-MT3, Type-C Adapter/Micro USB, QC 3.0, 3A, скорость передачи данных 480Mbps

Версия: 1.8 м

Цена: RU $13,09 (за 5 шт.)/UA $13,39 (за 5 шт.) - https://lite.bz/HAU84a