Низкие цены на Poco M3 и Redmi Note 9T 5G
Успей купить выгодно Poco M3 и Redmi Note 9T 5G
Новогодние и рождественские распродажи уже позади, торговые сети и интернет-магазины только сейчас начали понемногу включаться в новый сезон скидок. Сейчас покупатели ждут поступления новых товаров на полки магазинов, поэтому покупательская способность немного спала. Все это заставляет продавцов искать пути как продать имеющийся товар. Наиболее действенный способ привлечь лояльную аудиторию — предложить скидку.
И дальше продолжать удерживать прошлогодний ценник не выгодно продавцам, ведь привлекательность товара упадет с появлением новинок в ассортименте. Поэтому все больше на просторах интернет-магазинов появляются выгодные предложения, позволяющие сэкономить на покупках. Большинство из актуальных акций вы найдете на просторах Telegram-канала Andro price, а мы расскажем о трех наиболее выгодных.
Redmi Note 9T 5G
Характеристики: Dimensity 800U, модуль NFC, стереозвук, 5000 мАч
Версия: 4/64 Гб
Цена: $189,27 - https://bit.ly/39T0aDs
Купон магазина $41
Версия: 4/128 Гб
Цена: $229,13 - https://bit.ly/3qNBVgN
Купон магазина $51
POCO M3
Характеристики: Snapdragon 662, дисплей 6.53" FHD+, стереозвук, 6000 мАч, 4/128 Гб
Цена: $149/$151,11 - https://lite.bz/-8Zof
Промокод "M3YOUSEE20"
Комплект из пяти каблей Blitzwolf
Характеристики: BW-MT3, Type-C Adapter/Micro USB, QC 3.0, 3A, скорость передачи данных 480Mbps
Версия: 1.8 м
Цена: RU $13,09 (за 5 шт.)/UA $13,39 (за 5 шт.) - https://lite.bz/HAU84a
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