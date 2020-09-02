Nokia 2.4 будет иметь значительное преимущество над своим предшественником

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Nokia 2.4 должен порадовать любителей бюджетников бренда хотя бы несколькими общими улучшениями.

Буквально через пару дней состоится долгожданная конференция IFA 2020 – одна из первых за долгое время информационной «засухи», за что мы сердечно благодарим сами знаете какой вирус. В рамках конференции многие бренды представит свои новые достижения. В частности, сиять должны финны Nokia.

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Кроме некоторых более дорогих устройств, компания должна представить и обновленные бюджетники. Например, Nokia может представить бюджетник Nokia 2.4, конечно, помимо более дорогого Nokia 3.4 и других среднебюджетников. Модель 2.4 сохранит очень схожий на своего предшественника дизайн. Откуда мы об этом узнали? Сегодня гуру техно-слива Эван Бласс в своем Twitter-аккаунте поделился качественными рендерами новинки.

Главным преимуществом Nokia 2.4 перед предшественником станет наличие сканера отпечатков пальцев – предыдущий смартфон имел только возможность разблокировки по лицу. Также фанатов может порадовать подросшая батарейка – база данных FCC показала, что вместо 4000 мАч в Nokia 2.3 мы получим 4800 мАч в новинке. Правда, заряжаться этот малыш будет долго – производитель ограничил скорость наполнения батарейки устройства всего 10 Вт.

Двойная камера, скорее всего, не претерпит изменений: по слухам, нас ждет набор из 13-мегапиксельной основной камеры и 2-мегапиксельного датчика глубины. Также сохранится разрешение фронталки – всего 5 Мп.

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Nokia 2.4 будет иметь больший дисплей, чем его предшественник: экран подрос от 6,2 дюймов до 6,5 дюймов. Также мы знаем, что сердцем смартфона будет являться чипсет MediaTek Helio P22 с 2 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ памяти. Предполагается, что аппарат также будет доступен в конфигурации 3/32 ГБ.

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Источник: 9to5Google